حق نشر «زیبا صدایم کن» به ناشران چین و ژاپن واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «زیبا صدایم کن» نوشته فرهاد حسن‌زاده از آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که پس از ترجمه و انتشار در چند کشور، با واگذاری حق نشر به ناشرانی در چین و ژاپن، در این دو کشور نیز منتشر خواهد شد.

این واگذاری در چارچوب قراردادهای حق نشر امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ناشران کشورهای مختلف انجام شده است.

«زیبا صدایم کن» نخستین‌بار در سال ۱۳۹۴ از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد و تاکنون به چاپ یازدهم رسیده و شمارگان آن ۴۹هزار و ۵۰۰ نسخه شده است.

این اثر پیش از این به زبان‌های ارمنی، انگلیسی و ترکی استانبولی ترجمه و منتشر شده است. نسخه ترکی استانبولی کتاب نیز در سال ۲۰۲۵ میلادی برای پنجمین‌بار در ترکیه به چاپ رسید.

«زیبا صدایم کن» در سال ۲۰۱۶ در کاتالوگ «White Ravens» کتابخانه بین‌المللی کودکان مونیخ قرار گرفت و در همان سال در فهرست افتخار IBBY نیز جای گرفت. این کتاب همچنین در سال ۱۳۹۵ نامزد جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد و در هجدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان کانون نیز به‌عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.

این کتاب، سال ۱۴۰۳ دست‌مایه ساخت فیلم سینمایی «زیبا صدایم کن» به کارگردانی رسول صدرعاملی قرار گرفت. این فیلم در چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم شد.

فرهاد حسن‌زاده، نویسنده «زیبا صدایم کن»، از نویسندگان شناخته‌شده ادبیات کودک و نوجوان ایران است و در چندین دوره به‌عنوان نامزد ایران برای جایزه‌های آسترید لیندگرن (ALMA) و هانس کریستین اندرسن معرفی شده است.

«زیبا صدایم کن» داستانی درباره دختری نوجوان به نام زیبا است که در آسایشگاه کودکان بی‌سرپرست زندگی می‌کند. مواجهه‌ ناگهانی او با پدر بیمارش، نقطه‌ آغاز سفری است پرماجرا در دل تهران که هم‌زمان با کشف خویشتن، به بازسازی پیوندهای گسسته عاطفی نیز می‌پردازد.