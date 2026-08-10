تصویب طرح فشارافزایی میدان مشترک گازی پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای اقتصاد به ریاست دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برگزار شد و در جریان آن طرح راهبردی فشارافزایی میدان مشترک گازی پارس جنوبی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

هدف از تصویب این طرح، نگهداشت توان تولید و افزایش برداشت گاز و میعانات گازی از میدان پارس جنوبی است. برای اجرای این طرح، مجتمع‌های فشارافزایی شامل سکوهای تقویت فشار، سکوهای تولید برق، سکوهای اتاق کارکنان، سکوهای مشعل و متعلقات خطوط لوله دریایی مربوطه احداث خواهد شد.

عارف در این جلسه با تأکید بر اهمیت پیشبرد طرح‌های راهبردی در زمینه انرژی، گفت: با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه بودجه، این طرح‌ باید با شتاب و جدیت پیش برود تا نیاز کشور در زمینه انرژی برآورده شود.

در این جلسه همچنین اصلاح طرح احداث خط لوله فرآورده های نفتی مهرآران ـ فسا ـ شیراز و تاسیسات جانبی به تصویب رسید. هدف از اجرای این طرح، کاهش تردد تانکرهای سوخت رسان در سطح استان فارس و صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل است.

در ادامه این جلسه طرح احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی رفسنجان ـ یزد و تاسیسات جانبی اصلاح شد و طرح توسعه مخازن انبارها، ساختمان‌های اداری و عملیاتی و تاسیسات جانبی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به تصویب رسید.