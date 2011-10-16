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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۹:۳۹

امیری مقدم:

دشمن ارزش‌های اسلامی جوانان را هدف قرار داده است

دشمن ارزش‌های اسلامی جوانان را هدف قرار داده است

نیشابور - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی نیشابور گفت: دشمن ارزش‌های اسلامی و شرف جوانان کشور را مورد هدف جدی قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن امیری عصر شنبه در اردوی توجیهی دانشجویان ورودی جدید در اردوگاه کشوری شهید رجایی این شهرستان، اظهارداشت: برنامه‌های ماهواره در قالب فیلم و سریال، فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی و اندیشه جوانان کشور را هدف قرار داده است.

وی بر وظیفه‌مندی دانشجویان در مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن تأکید کرد و اظهار داشت: دانشجویان باید مواظب باشند اسیر انحرافات فرهنگی دشمن نشوند.

رئیس پلیس نیشابور با انتقاد از پوشش‌های نامناسب و مدل‌های مو و ظاهر بعضی جوانان جامعه بیان کرد: جوانان نباید به‌ جای فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی از فرهنگ‌های پوچ غرب در ماهواره‌ها، الگوپذیری ‌کنند.

امیری نسبت به برنامه‌های فرقه‌های انحرافی و شیطان‌پرستی برای جذب جوانان نیز هشدار جدی داد و گفت: دشمن از ایمان و اخلاص جوانان انقلاب اسلامی ضربه خورده است.

فرمانده نیروی انتظامی نیشابور با بیان اینکه قوانین کشور با توجه به خواسته‌های درونی و ارزش‌های انقلاب اسلامی وضع شده است، گفت: بیشترین انتخابات دنیا در جمهوری اسلامی ایران برپا شده است.

وی نسبت به سوءاستفاده‌های ممکن توسط تلفن همراه به جوانان دانشجو هشدار داد و افزود: دانشجویان غیربومی شهرستان سعی کنند در مکان‌های امن و قابل اعتماد منزل اجاره کنند و مراقب خانه‌های مجردی خود باشند و به هیچ وجه کلید منزل خود را در اختیار افراد غیرمطمئن قرار ندهند.

وی از دانشجویان خواست پلیس را امین خود قرار داده و گزارش‌های خود را در اختیار پلیس قرار دهند.

کد مطلب 1433753

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