به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن امیری عصر شنبه در اردوی توجیهی دانشجویان ورودی جدید در اردوگاه کشوری شهید رجایی این شهرستان، اظهارداشت: برنامه‌های ماهواره در قالب فیلم و سریال، فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی و اندیشه جوانان کشور را هدف قرار داده است.

وی بر وظیفه‌مندی دانشجویان در مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن تأکید کرد و اظهار داشت: دانشجویان باید مواظب باشند اسیر انحرافات فرهنگی دشمن نشوند.

رئیس پلیس نیشابور با انتقاد از پوشش‌های نامناسب و مدل‌های مو و ظاهر بعضی جوانان جامعه بیان کرد: جوانان نباید به‌ جای فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی از فرهنگ‌های پوچ غرب در ماهواره‌ها، الگوپذیری ‌کنند.

امیری نسبت به برنامه‌های فرقه‌های انحرافی و شیطان‌پرستی برای جذب جوانان نیز هشدار جدی داد و گفت: دشمن از ایمان و اخلاص جوانان انقلاب اسلامی ضربه خورده است.

فرمانده نیروی انتظامی نیشابور با بیان اینکه قوانین کشور با توجه به خواسته‌های درونی و ارزش‌های انقلاب اسلامی وضع شده است، گفت: بیشترین انتخابات دنیا در جمهوری اسلامی ایران برپا شده است.

وی نسبت به سوءاستفاده‌های ممکن توسط تلفن همراه به جوانان دانشجو هشدار داد و افزود: دانشجویان غیربومی شهرستان سعی کنند در مکان‌های امن و قابل اعتماد منزل اجاره کنند و مراقب خانه‌های مجردی خود باشند و به هیچ وجه کلید منزل خود را در اختیار افراد غیرمطمئن قرار ندهند.

وی از دانشجویان خواست پلیس را امین خود قرار داده و گزارش‌های خود را در اختیار پلیس قرار دهند.