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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

پنجمین جشنواره "انار یاقوت بهشت"برگزار می شود

پنجمین جشنواره "انار یاقوت بهشت"برگزار می شود

پنجمین جشنواره "انار یاقوت بهشت" با هدف ترویج فرهنگ مصرف و آشنایی با خواص درمانی انار از تاریخ 26 مهر تا 5 آبان ماه در فرهنگسرای اشراق برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد سلیمانی رییس فرهنگ سرای اشراق ضمن اعلام خبرفوق افزود: زادگاه اصلی انار ایران است و درفرهنگ ایرانی انار نشانه زندگی ، زایش و فراوانی است و درآیات متعدد قرآن به خوردن آن سفارش شده است .این میوه سرشار ازپتاسیم ،،سدیم ، کلسیم ، فسفر، نیاسین ، تیامین و... است.

وی درادامه بیان کرد؛ ایران با تولید سالانه 600 هزارتن انار یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اناردرجهان به شمارمی رودو درحال حاضربیشترین سطح کشت انار رادرجهان داراست.

بنابراین گزارش سلیمانی تصریح کرد؛ این جشنواره که با مشارکت با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود شامل معرفی انار استانهای مختلف کشوروعرضه مستقیم انارو فرآورده های آن ، صنایع دستی و سوغات استانها ، کارگاه آموزشی تخصصی و مشاوره ، کارگاه هنرهای خانگی ( آشپزی و شیرینی پزی با انار و...) ، کارگاه بررسی خواص درمانی انار ، غرفه های ویژه کودکان و نوجوانان و... است.

وی ضمن اعلام برنامه های جنبی جشنواره از قبیل شب نشینی های خانوادگی ، پخت بزرگترین کیک انار، ورکشاپ انار، نمایشگاه عکس انار، پانتومیم انار، نمایش پیکرکهای چوبی و ...ازتمامی شهروندان دعوت نمود تا درمراسم افتتاحیه این جشنواره که درتاریخ 26 مهرماه ساعت 16 برگزارمی شود شرکت کنند.


 

کد مطلب 1433760

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