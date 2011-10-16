جاده قم به گرمسار استاندارد نیست/ پلیس از ابتدا مخالف افتتاح بود

سرهنگ محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص علت بالای آمار تصادفات در جاده قم به گرمسار با بیان اینکه پلیس راه استان از ابتدا با افتتاح این محور با چنین وضعیتی مخالف بوده است افزود: در این محور به دلیل کم عرض بودن جاده، شرایط استاندارد برای تردد خوردرو‌ها مهیا نیست.



وی با بیان اینکه از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری تا کنون 20 نفر جان خود را در این مسیر به علت تصادف از دست داده‌اند افزود: در طی این مدت بیش از 100 فقره تصادف در این محور گزارش شده و تعداد 30 نفر نیز مجروح شدند.



رئیس پلیس راه استان قم با بیان اینکه این محور به لحاظ امنیت ترافیک مورد تأیید پلیس راه استان نیست اظهار داشت: به همین علت تصمیم گرفته شد تا از تردد وسایل نقلیه عمومی در این محور جلوگیری شود و اگر اجازه تردد اتوبوس و مینی بوس در این مسیر داده شود این جاده به کشتارگاه تبدیل خواهد شد.



سرهنگ نوری در پایان افزود: برای این جاده باید چاره اندیشی شود و مسائل رفاهی، روشنایی، ایجاد شانه خاکی مفید تأمین و مشکلات دیگر آن برطرف شود تا امنیت جاده برای رانندگان برقرار شود.

