لباسهای بومی ایلام؛ محو شده در فرهنگ شهرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان ایلام از دیرباز تاکنون از نحوه پوشش خاصی برخودار بودند که در نمایشگاه هفته فرهنگ و هنر استان در فرهنگسرای نیاوران نیز برخی از زنان شرکت کننده از این لباسها استفاده می کنند.

اما واقعیت امر این است که در حال حاضر، لباسهای بومی و محل ایلام حتی در روستاهای استان نیز کمتر به چشم می خورد فرهنگ کلانشهرها به استان کوچکی مثل ایلام نیز ورود کرده و خرده فرهنگ های بومی و محلی را بلعیده است.

لباسهای محلی ضمن آنکه همواره برای گردشگران جذاب و جالب توجه بوده از مهمترین جاذبه های فرهنگی استان ایلام نیز به شمار می آیند.

پوشاک سنتی بانوان استان ایلام شامل سرپوش ها (عرق چین ، کلاو ، گل وه نی، تاکاری، سه رون، هه بر)، بالاپوش و تن پوش ها می شود.

سرپوش ها شامل عه رق چن یا که لاو می شوند. عه رق چن عبارت است از کلاهی کوچک و تنگ که قسمت بالای سر را می پوشاند و در دو نوع ساده و مرغوب وجود دارد که نوع ساده آن از پارچه نخی و نوع مرغوب آن از ابریشم است که با منجوق تزیین می شود.



پوشاک مردانه نیز شامل عه رق چن مردانه که مخصوص سالمندان است، که لاو ، له چه گ که نوعی سرپوش مربعی شکل است و جنس آن نخی بوده و در طرح های هندسی و به صورت مربع شکل است در نواحی کرد نشین استفاده می شود.

اما در حال حاضر خبری از این لباسهای بومی و محلی در محیط های شهری و روستایی استان ایلام دیده نمی شود.

اما یکی از مواردی که می تواند در این خصوص موثر باشد عرضه گسترده این لباسها در مغازه های استان است به نحوی که با عرضه لباس های محلی در بازارهای استان در واقع می توان حق انتخاب چنین لباس هایی را برای مردم به وجود بیاوریم و با تبلیغ سازنده در این خصوص و بیان مزایای استفاده و بهره گیری چنین لباس هایی در موارد مختلف می توان به ریشه دار شدن فرهنگ بومی در میان نسل جدید امیدوار بود به خصوص بهره گیری از چنین لباس هایی در مراسم جشن اعیاد و ازدواج می تواند تأثیرگذارتر باشد.

مسئله ای که مطرح می شود آن است که با تغییر و پیشرفت تکنولوژی و به وجود آمدن ابزارهای جدید در زندگی انسان سطح زندگی و فرهنگ زندگی انسان نیز دچار تغییر می شود که امروزه ما شاهد آن هستیم.