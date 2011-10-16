به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آقاجری، مدیر کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تاریخچه برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌های تهران گفت: پیش بینی می‌شود در نمایشگاه امسال، حضور مطبوعات و خبرگزاری‌های خارجی بسیار گسترده‌تر از سال‌های گذشته باشد.

وی افزود: بر اساس هدف‌گذاری صورت گرفته، نمایندگان مطبوعات و خبرگزاری‌های 50 کشور جهان در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات حضور می‌یابند. امیدوارم تا پایان زمان تعیین شده تعداد کشورهای متقاضی برای حضور در این نمایشگاه از مرز 50 کشور فراتر رود.

آقاجری همچنین به اجلاس تاسیسی اتحادیه بین‌المللی مطبوعات جهان اسلام اشاره کرد و گفت: مدیران مسئول و سردبیران مهم‌ترین نشریات اسلامی از 35 کشور جهان نیز طی هفته نخست آبان ماه در تهران گردهم می‌آیند تا با تعامل فکری با مسوولان نشریات ایرانی، اتحادیه مطبوعات جهان اسلام را تاسیس و فعالیت‌های آن را در جوامع اسلامی گسترش دهند.

به گفته مدیر کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون 103 مدیر مسوول، سردبیر و خبرنگار کشورهای اسلامی و غیر اسلامی برای حضور در این دو رویداد بزرگ فرهنگی درخواست سفر به ایران را کرده‌اند که مراحل بررسی و صدور روادید آن‌ها در حال انجام است.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها از سوم تا دهم آبان ماه امسال در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.