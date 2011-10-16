به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در دیدار مدیرکل ورزش و جوانان قم با بیان اینکه امروز سلامت شهروندان قمی باید هدف اصلی این سازمان باشد، با تأکید بر اینکه اگر در قم زمینه توسعه سلامت جسمی شهروندان مهیا شود، قطعاً سلامت روحی نیز به همراه آن ایجاد خواهد شد، افزود: شهرداریها به عنوان یک نهاد اجتماعی که فعالیتهای فرهنگی و ورزشی را بخشی از وظایف خود میدانند باید توجه ویژه و خاصی به ورزش همگانی و محلی نیز داشته باشد.
وی با بیان اینکه اگر در جامعه امروزی، جسم و روان متولیان امور سالم نباشد نمیتوان برنامه ریزی جامعی داشته باشیم افزود: تعامل بین دستگاههای دولتی، خصوصی و مردم در زمینه توسعه ورزش یک امر ضروری است و این موضوع نباید تنها توسط دولت و یا شهرداریها پیگیری شود بلکه همه باید دست بدست هم بدهیم تا ورزش در جامعه نهادینه شود تا به شهر و جامعهای سالم دست یابیم.
شهردار قم بر گسترش ورزش در بین خانوادهها تاکید کرد و گفت: برنامههای بسیار منظمی باید توسط متولیان امور ورزش استان برای شهروندان ایجاد شود و شهرداری نیز به عنوان متولی امور شهری آمادگی هر نوع همکاری در زمینه توسعه و گسترش ورزش در استان را دارد.
وی تصریح کرد: نگاه به ورزش نباید نگاهی درآمد زائی باشد بلکه درکنار ساختن شهری بانشاط و ایجاد روحیه در بین جوانان و شهروندان، درآمد زائی نیز به همراه داشته باشد.
دلبری با تاکید بر اینکه شهرداری قم در حوزه ورزش و به خصوص ورزش همگانی در بوستانهای شهری، عملکرد خوبی داشته است، افزود: مجموعه شهرداری، آمادگی لازم را جهت توسعه ورزش همگانی در سطح شهر قم و با محوریت مناطق محروم را دارد و امیدواریم با حمایت مسئولان استان این امر در تمام بوستانهای شهری تحقق یابد.
وی در ادامه با بیان اینکه بوستان نرگس در منطقه چهار شهرداری قم جوابگوی بانوان قمی نمیباشد ، خبر از احداث دومین بوستان ویژه بانوان در آینده ای نزدیک در قم داد و افزود: بستر ورزش، نرمش و سلامت جسمی و روانی بانوان قمی باید تقویت شود تا خواهران بتوانند در محیطی آرام و به دور از هرگونه مشکلی به تفریحات سالم خود بپردازند.
شهردار قم ترویج و احداث ایستگاههای دوچرخه سواری در بوستانهای بزرگ شهری را خواستار شد و بر آمادگی شهرداری با سازمان ورزش و جوانان جهت گسترش ورزش تأکید کرد.
سرانه فضای ورزشی قم کمتر از میانگین کشور
در ابتدای این دیدار مدیرکل ورزش و جوانان قم ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان در گسترش ورزش در بین جوانان گفت: اقدامات زیادی در شهر قم جهت تقویت ورزش استان صورت گرفته لیکن سرانه فضای ورزشی شهر قم نسبت به کل کشور بسیار کم است.
عباس جهان بینی افزود: به دلیل کمبود منابع مالی، شاخصههای ورزشی در قم پائین است اما با تلاش جوانان قمی در بسیاری از زمینههای ورزشی شهر قم درخشش بسیار خوبی داشته است.
قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم ضمن تأکید بر تقویت و گسترش ورزش همگانی و محلی در قم از احداث دومین بوستان ویژه بانوان در آیندهای نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در دیدار مدیرکل ورزش و جوانان قم با بیان اینکه امروز سلامت شهروندان قمی باید هدف اصلی این سازمان باشد، با تأکید بر اینکه اگر در قم زمینه توسعه سلامت جسمی شهروندان مهیا شود، قطعاً سلامت روحی نیز به همراه آن ایجاد خواهد شد، افزود: شهرداریها به عنوان یک نهاد اجتماعی که فعالیتهای فرهنگی و ورزشی را بخشی از وظایف خود میدانند باید توجه ویژه و خاصی به ورزش همگانی و محلی نیز داشته باشد.
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