ورود جدی کانون دانشگاهیان ایران به عرصه انتخابات مجلس

به گزارش خبرنگار مهر محمد رضا مرندی عضو هیئت موسس و شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در نشست خبری سومین کنگره این تشکل که ظهر امروز یکشنبه برگزار شد با بیان اینکه کانون دانشگاهیان ایران اسلامی تشکلی علمی سیاسی است گفت: البته فعالیت های ما محدود به سیاست نیست و بر رویکردهای فرهنگی نیز تاکید داریم.

مرندی تاکید کرد: کانون دانشگاهیان ایران اسلامی هم اکنون هزار عضو رسمی دارد و در همه استانها شعبی دایر کرده است.

عضو شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی با بیان اینکه رویکرد این تشکل توجه به نخبگان بر اساس ارتباط آنها با اصول و مبانی انقلاب است ، گفت: بحث اسلام فقاهتی از مبانی نظری ما است و اعتقاد به فصل الخطاب بودن نظرات مقام معظم رهبری و وحدت جریان های معتقد به اسلام و انقلاب است. البته تساحل درون گفتمانی را هم مطرح می کنیم و معتقدیم که باید سلایق متعدد در جریان اصولگرایی نظرات خود را مطرح کنند.

عضو هیئت موسس شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی با اعلام اینکه این تشکل به صورت جدی به موضوع انتخابات مجلس نهم وارد خواهد شد، گفت: ما منشور اصولگرایی جامعتین را پذیرفته و قائل به مرزبندی جدی با جریان فتنه و انحرافی هستیم.

مرندی با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از کاندیداهای این تشکل در استان ها مشخص شده است، گفت: ما به دنبال تشکیل جبهه دانشگاهیان هستیم.

وی همچنین در خصوص حضور کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در دانشگاهها گفت: حضور در دانشگاه آزاد و دانشگاههای علوم پزشکی از سال گذشته در برنامه های ما قرار گرفته و قرار است که در این دانشگاهها حضور جدی داشته باشیم.