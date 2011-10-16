نشست شورای سیاستگذاری جشنواره جوانه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام احمدپورمبارکه مدیر شبکه جوان و دبیر جشنواره بزرگ جوان و رادیو (جوانه) در این نشست که عصر دیروز 23 مهر ماه برگزار شد، جذب حداکثری مخاطبان رادیو به ویژه قشر جوانان را از مهمترین ویژگی‌های جشنواره جوان و رادیو برشمرد و افزود: باید اطلاع‌رسانی جشنواره در تمام بخش‌های جشنواره به صورت دقیق و روشن برای مخاطبان تعریف و مشخص شود تا علاقمندان بتوانند بر اساس استانداردهای رادیو آثار خود را در حوزه برنامه‌سازی ارسال کنند.

وی تاکید کرد: کمیته آموزش جشنواره باید آموزش و زمینه لازم را برای راهنمایی علاقمندان به بخش برنامه‌سازی رادیویی را از طریق برنامه‌های شبکه جوان و سایت جشنواره فراهم سازد تا افراد خلاق و مستعد بتوانند آثار خود را تولید و به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

جشنواره بزرگ جوان و رادیو (جوانه) اولین جشنواره برنامه‌سازی آماتور است که با هدف تعامل بیشتر با مخاطب از سوی شبکه جوان طراحی شده است.

علاقمندان به برنامه‌سازی در حوزه رادیو می‌توانند در دو بخش مسابقه برنامه‌سازی رادیویی با موضوع "جوان و امید" یا "جوان سرمایه و آینده "، مستند رادیویی، آنونس، قطعات موسیقایی و یا در بخش ویژه با ارسال آثار خود با موضوع جوان و رادیو با عناوین مقاله، شعر، داستانک، عکس ، کاریکاتور ، بلوتوث ، پیامک ، ایده برنامه و آثار خلاقانه تا 15 آذر ماه 90 از طریق سایت شبکه جوان و یا صندوق پستی 5747- 19395 به دبیرخانه جشنواره ارسال و آثار پیامکی خود را به شماره 3000088 ارسال کنند.

علاقمندان و دوستداران رادیو برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت شبکه جوان به نشانی www.Radiojavan.ir مراجعه و یا با شماره 88884936 تماس بگیرند.