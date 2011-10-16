صدور موافقت اصولی مرکز رشد اقماری شهید محمدی خرمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک مختاری اظهار کرد: در آخرین جلسه کمیته تخصصی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با حضور معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی و تعدادی از روسای پارکهای علم و فناوری کشور برگزار شد، اعضای کمیته پس از استماع دلایل توجیهی موسسان مرکز رشد اقماری شهید بهنام محمدی در خرمشهر، موافقت اصولی مرکز رشد واحدهای فناور اقماری در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر صادر شد.

وی تصریح کرد: مرکز رشد اقماری شهید بهنام محمدی توسط دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و پارک علم و فناوری خوزستان راه‌اندازی می شود.



مختاری در ادامه اضافه کرد: ساختمان مرکز اقماری شهید بهنام محمدی اسفند ماه سال گذشته با حضور معاون پژوهشی و فناوری وزیر، مشاور معاون پژوهشی در امر تجاری سازی، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، روسای دانشگاه های شهید چمران اهواز و علوم و فنون دریایی خرمشهر، فرماندار خرمشهر و تعدادی از اعضای شورای شهر و معاونان پژوهشی دانشگاه‌های کشور افتتاح شد که در برنامه ای پنج ساله آمادگی جذب حدود 50 هسته و واحد فناور را دارد.



وی گفت: حوزه اصلی فعالیت مرکز رشد واحدهای فناوری شهید بهنام محمدی در زمینه های صنایع دریایی، شیلات و بازرگانی خارجی خواهد بود.



رئیس پارک علم وفناوری خوزستان اظهار امیدواری کرد که این مرکز بتواند با بسترسازی مناسب، کارآفرینی مولد و دانش بنیان را در شهرهای خرمشهر و آبادان گسترش دهد.