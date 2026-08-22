نشان خالقی به حسین علیزاده اهدا شد؛ افتتاحیه یک رویداد در منزل استاد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره «جایزه ملی آهنگسازی استاد روح‌الله خالقی» همزمان با زادروز حسین علیزاده، در منزل فرهاد فخرالدینی، آهنگساز و رهبر ارکستر به‌صورت رسمی افتتاح شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از هنرمندان، اعضای «ارکستر سازهای ایرانی خالقی» و داوران جایزه برگزار شد، «نشان استاد روح‌الله خالقی» به حسین علیزاده اهدا شد.

اجرای چند قطعه موسیقایی توسط ارکستر سازهای ایرانی خالقی هم بخش دیگری از این مراسم را تشکیل می داد. این در حالی است که در پایان مراسم از پوستر اصلی این رویداد رونمایی شد.

علیزاده طی چند دهه فعالیت، از چهره‌های اثرگذار در آهنگسازی، نوازندگی، آموزش و گسترش نگاه‌های نو به موسیقی ایرانی بوده است. این نشان هر سال از سوی جایزه خالقی به یکی از استادان و چهره‌های تأثیرگذار موسیقی ایران اهدا می‌شود و از سال‌ها فعالیت، آفرینش و آموزش آنان قدردانی می‌کند. در دوره‌های پیشین نیز این نشان به فرهاد فخرالدینی و محمدرضا فیاض اهدا شده بود.

«جایزه ملی آهنگسازی استاد روح‌الله خالقی» به دبیری محمدرضا عزیزی و با هدف حمایت از آهنگسازان جوان، شناسایی استعدادهای تازه و فراهم کردن زمینه فعالیت حرفه‌ای در موسیقی ایرانی شکل گرفته است. در کنار بخش رقابتی و بخش پژوهشی، ارکستر سازهای ایرانی خالقی نیز فرصتی برای آموزش، تجربه و فعالیت جمعی نوازندگان جوان فراهم می‌کند.