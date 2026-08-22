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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

احمدی: ایران اسلامی با پشتوانه مردمی در برابر همه ابرقدرت‌ها ایستاد

احمدی: ایران اسلامی با پشتوانه مردمی در برابر همه ابرقدرت‌ها ایستاد

شیروان- فرماندار شیروان گفت: ایران اسلامی با توکل به خدا و پشتوانه مردمی در برابر همه ابرقدرت‌ها ایستاد و قدرتمندتر از قبل در صحنه حضور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر محمد احمدی قبل از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شیروان که با حضور مسئولین در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: به لطف خداوند، همدلی مردم در کنار رشادت‌های نیروهای مسلح و خدمات‌رسانی مستمر مسئولین نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد.

وی گفت: دشمن با تحریم‌های ظالمانه دشمن در کنار حملات به زیرساخت‌ها و شهادت فرماندهان و مردم بیگناه درصدد شکست و تسلیم کشور بود.

احمدی افزود: اما ایران اسلامی با توکل به خدا و پشتوانه مردمی در برابر همه ابرقدرت‌ها ایستاد و قدرتمندتر از قبل در صحنه حضور دارد.

فرماندار شیروان در ادامه بیان کرد: حضور شش ماهه مردم در خیابان‌ها پشتوانه نیروهای مسلح است و ان‌شاالله با همراهی دولت، مردم و نیروهای مسلح از تمامی مشکلات عبور کرده و ایران اسلامی سربلندتر از گذشته به مسیر پیشرفت خود ادامه می‌دهد.

احمدی در ادامه با تاکید بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت اظهار کرد: فراهم کردن زیرساخت‌های لازم از قبیل حمل و نقل عمومی، مسیرهای دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی از راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف سوخت است.

وی با اشاره به مصوبات شورای پدافند غیر عامل و مدیریت بحران گفت: مرغداری‌های شهرستان و صنایع اگر به سوخت دوم دسترسی ندارند، تمهیدات لازم را اندیشیده و مخازن ذخیره را افزایش دهند تا با مشکل مواجه نشوند.

کد مطلب 6923718

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