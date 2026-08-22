به گزارش خبرنگار مهر محمد احمدی قبل از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شیروان که با حضور مسئولین در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: به لطف خداوند، همدلی مردم در کنار رشادتهای نیروهای مسلح و خدماترسانی مستمر مسئولین نقشههای دشمنان را نقش بر آب کرد.
وی گفت: دشمن با تحریمهای ظالمانه دشمن در کنار حملات به زیرساختها و شهادت فرماندهان و مردم بیگناه درصدد شکست و تسلیم کشور بود.
احمدی افزود: اما ایران اسلامی با توکل به خدا و پشتوانه مردمی در برابر همه ابرقدرتها ایستاد و قدرتمندتر از قبل در صحنه حضور دارد.
فرماندار شیروان در ادامه بیان کرد: حضور شش ماهه مردم در خیابانها پشتوانه نیروهای مسلح است و انشاالله با همراهی دولت، مردم و نیروهای مسلح از تمامی مشکلات عبور کرده و ایران اسلامی سربلندتر از گذشته به مسیر پیشرفت خود ادامه میدهد.
احمدی در ادامه با تاکید بر صرفهجویی در مصرف سوخت اظهار کرد: فراهم کردن زیرساختهای لازم از قبیل حمل و نقل عمومی، مسیرهای دوچرخهسواری و پیادهروی از راهکارهای صرفهجویی در مصرف سوخت است.
وی با اشاره به مصوبات شورای پدافند غیر عامل و مدیریت بحران گفت: مرغداریهای شهرستان و صنایع اگر به سوخت دوم دسترسی ندارند، تمهیدات لازم را اندیشیده و مخازن ذخیره را افزایش دهند تا با مشکل مواجه نشوند.
نظر شما