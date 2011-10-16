100 هکتار اراضی ملی کرمان رفع تصرف شد

محمد علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 100هکتار از اراضی ملی منطقه رباط باغین واقع در پلاک هشت فرعی رفع تصرف شد.

وی بیان داشت: نیروهای یگان حفاظت در اجرای احکام صادره از دادگاهای شهرستانهای تحت مدیریت منابع طبیعی با اقتدار عمل کرده و در مدیریت اراضی ملی استان کرمان که 85درصد کل استان را شامل می شود نیز به خوبی انجام وظیفه کرده اند.

اسدی با اشاره به اهمیت حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی ابراز داشت: ماموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان کرمان با استفاده از شش گشت موتوری و دو اکیپ گشت خودرویی به صورت شبانه روزی از اراضی ملی حفاظت و حراست می کنند.

این مسئول یادآور شد: استان کرمان با وسعتی بیش از 18 میلیون هکتار، وسیع ترین عرصه کشور به لحاظ مدیریت سرزمین محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه حفظ محیط زیست برای بقاء و سلامت انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است گفت: مردم در صورت مشاهده هر گونه دخل و تصرف اراضی ملی مراتب را به اطلاع مسئولین برسانند تا با متخلفین برابر قانون برخورد شود.