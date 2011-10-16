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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

خانقائی در گفتگو با مهر:

46 نمایندگی حمل و نقل مسافر در روستاهای سیستان و بلوچستان ایجاد شد

46 نمایندگی حمل و نقل مسافر در روستاهای سیستان و بلوچستان ایجاد شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های سیستان و بلوچستان گفت: در راستای ساماندهی و ایجاد انضباط در سیستم حمل و نقل عمومی روستایی 46 نمایندگی حمل و نقل مسافر در روستاهای پرجمعیت و پرتردد ایجاد شده است.

علی خانقائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ساماندهی حمل و نقل روستایی با همکاری بخشداری ها و دهیاری ها بر اساس اولویت بندی از مراکز دهستان ها و مناطق پرجمعیت روستایی استان بعد از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در سال 89 آغاز شده است.

وی از شناسایی رانندگان روستایی و صدور چهار هزارو 942 عدد کارت خبر داد و گفت: شناسایی رانندگان فعال در حمل و نقل روستایی، در راستای ساماندهی و حمایت از این قشر صورت گرفته است.

وی افزود: براساس مصوبه هیئت دولت، ساماندهی حمل و نقل روستایی در روستاهای بالای دو هزار نفر جمعیت در دستور کار قرار گرفته و به منظور ایجاد تسهیلات در چرخه حمل و نقل روستایی عوارض گمرکی برای ورود ناوگان حمل و نقل روستایی حذف شده است.

کد مطلب 1434488

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