برای مدالهای جهانی برنامه ریزی می کنیم/ ضرورت همگانی کردن اسکیت

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید وزیری پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی استان اردبیل، فدراسیون اسکیت را یکی از جوان ترین فدراسیونها دانست و اظهار داشت: فدراسیون اسکیت ایران در سال 2005 تاسیس شده و در این مدت کم با همکاری همه جانبه بازیکنان و مربیان این ورزش به رشد قابل توجهی رسیده است.

وی با اشاره به اختلاف یک قرنی اسکیت ایران و جهان افزود: زمان تشکیل فدراسیون اسکیت هم نظر شدیم که با فراهم شدن متغیرهای اثرگذار برای پیشرفت و رشد این ورزش، با دو برنامه پنج ساله شکاف بین اسکیت ایران و جهان را جبران کنیم.

رئیس فدراسیون اسکیت کشور تصریح کرد: در برنامه پنج ساله اول دستیابی به مدالهای آسیایی و در برنامه های پنج ساله دوم رسیدن به مدالهای جهانی را گنجانده بودیم که این برنامه ها در حال اجرایی است.

وی سرفصل برنامه های فدراسیون را توسعه پایدار قهرمانی عنوان کرد و یادآور شد: برای توسعه پایدار در ورزش اسکیت در برنامه 10 ساله سه هدف اصلی توزیع عادلانه قدرت و فرصت به تمام استانهای کشور و تمرکز زدایی را تعریف کرده بودیم که در این راستا در 31 استان کشور و بیش از 300 شهرستان هیئت اسکیت را فعال کردیم و در نظر داریم ورزش اسکیت را در آینده نزدیک به بخشها، روستاها و دور افتاده هم وارد کنیم.

وزیری دومین هدف فدراسیون برای توسعه پایدار را توجه ویژه به نوجوانان و نونهالان عنوان کرد و گفت: فدراسیون 70 درصد انرژی خود را بر نونهالان و نوجوانان تمرکز کرده و در این راستا لیگ نونهالان کشور در رده سنی 7 تا 13 سال برگزار کرد که 65 تیم از سراسر کشور در این لیگ سه مرحله ای شرکت کرده و از بین این شرکت کنندگان 160 نفر به عنوان استعداد به کمپ تیم ملی در اصفهان دعوت و تا پایان سال در 16 مرحله زیر نظر مربیان به تمرین می پردازند.

وی سومین هدف در راستای توسعه پایدار قهرمانی در ورزش اسکیت را توجه 50 درصدی به بانوان عنوان کرد و متذکر شد: اگر ورزشی بخواهد در رنکینگ آسیایی و جهانی به رده های بالا صعور کند باید توجه 50 درصدی به بانوان داشته و برای این قشر عظیم برنامه های خاصی داشته باشد.

58 درصد جمعیت اسکیت ایران بانوان هستند

این مسئول از جمعیت 58 درصدی بانوان در اسکیت کشور خبر داد و اضافه کرد: اکثریت جمعیت اسکیت کشور را بانوان تشکیل داده و تلاشهای زیادی برای بروز استعدادهای بانوان انجام می شود و برنامه ریزیهای فدراسیون این قشر جایگاه واقعی خود را به دست آورده و حتی یکی از قهرمانان اسکیت بانوان با پشت سر نهادن دیگر رقبای قدر خود در جایگاه هشتم جهان ایستاد که نویدبخش پیشرفت اسکیت در بین بانوان هست.

اسکیت جزو ورزشهای اولویت دار می شود

وی تعداد مربیان کشور را سه هزار و 300 نفر عنوان کرد و با بیان اینکه مدرسان اسکیت ایران از مدرسان برتر جهان هستند، افزود: هم اکنون هفت نفر از مدرسان داوری ایران عضو کمیته داوری جهان هستند که از این تعدا سه نفر متشکل از دو نفر آقا و یک نفر داور جهان در مسابقات جهانی قضاوت می کردند که اولین بار داور زن ایرانی در این مسابقات قضاوت کرد که یک افتخار برای جامعه اسکیت کشور است.

وزیری پیشرفت برنامه پنج ساله اول فدراسیون را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: در برنامه پنج ساله خود کسب مدالهای آسیایی را در نظر داشتیم که این عناوین را کسب و طبق برنامه پنج ساله دوم دستیابی به مدالهای جهانی را در برنامه های خود داریم و امیدواریم با همکاری شهرستانها در آینده نزدیک ورزش اسکیت یکی از ورزشهای اولویت دار کشور قرار گیرد.

رسالت اسکیت تولید امید و شادی در مردم است



وی رسالت نهایی ورزش را تولید امید و شادی در مردم عنوان و ابراز کرد داشت: فدراسیون در نظر دارد با جذب افراد در رده های سنی مختلف آقایان و بانوان شادی را به مردم منتقل کند که ورزش اسکیت در این مورد می تواند کارساز و مفید باشد.

رئیس فدراسیون اسکیت کشور نگاه تفریحی به اسکیت را در سالهای گذشته یادآور شد و گفت: در سالهای گذشته نگاه تفریحی به ورزش اسکیت وجود داشت، اما امروزه چنین نگاهی در جامعه رنگ باخته و نگاه غالب به اسکیت به عنوان یک ورزش حرفه ای است.

باید بدفرهنگی را از بین برد





وی با ابراز نگرانی از اسکیت سواری در خیابان افزود: برای جلوگیری از چنین کارهایی که خطرات مختلفی به دنبال دارد باید فضاهای استاندارد و مناسب تعبیه و علاقمندان به اسکیت را از فضاهای نامناسب به فضاهای مناسب منتقل کرد که در این مورد همکاری آموزش و پرورش، دانشگاه ها، شهرداریها و دیگر ارگانهای مربوطه لازم است.

وزیری یکی دیگر از روشهای انتقال اسکیت سواران به مکانهای مناسب را از بین بردن بدفرهنگی عنوان و تصریح کرد: نگاه بدفرهنگی به ورزش اسکیت باید با کارهای فرهنگی از بین رود تا علاقمندان به این رشته دچار خطراتی نشوند.

رشد و توسعه ورزش اسکیت در کشور

رئیس فدراسیون اسکیت کشور در پاسخ به خبرنگار مهر جایگاه اسکیت ایران در آسیا را بین سومی و چهارمی دانست و تشریح کرد: در رشته هاکی در جایگاه دومی آسیا و در رشته نمایشی هم سوم آسیا شده ایم و در مسابقات جوانان جهان در رده 12 و در بزرگسالان جهان در رده 19 و در اسکیت هاکی هم 15 جهان شده ایم.

وی اضافه کرد: با شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی هر بار شاهد رشد و توسعه ورزش اسکیت بوده که در این مورد می توان به حضور 10 بازیکن ایرانی در مسابقات جهانی اشاره کرد که رتبه های زیر 16 جهان را از آن خود کرده و حتی به فینال هم راه یافتند.

26 هزار اسکیت باز در کشور شناسایی شده است

وزیری همچنین تعداد افراد سازمان یافته در ورزش اسکیت کشور را 26 هزار نفر عنوان و عنوان کرد: از این تعداد 58 درصد متعلق به ورزشکاران زن و بقیه مرد هستند.

وی با اشاره به اینکه استانهای تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی و ایلام را دارای پیستهای استاندارد اسکیت هستند، افزود: پیستهای اسکیت استانهای آذربایجان غربی، یزد و مازندران در حال ساخت بوده و با دورخیزهای صورت گرفته در چهار سال آینده همه استانها دارای پیستهای اسکیت خواهند بود.