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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

راه اندازی 2 مرکز جدید ویژه زنان آسیب پذیر تا پایان امسال

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت گفت: تا کنون 18 مرکز ویژه زنان آسیب پذیر در کشور راه اندازی شده است که شمار این مراکز تا پایان امسال به 20 مرکز می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس صداقت اظهار داشت:‌ همه پرسنل این مراکز را زنان تشکیل می دهند و سال آینده همه استان های کشور به این مراکز مجهز خواهند شد. همچنین در این مراکز خدمت مشاوره، پیشگیری، کاهش آسیب، ارزیابی و درمان بیماریهای آمیزشی و آزمایش ایدز ارایه می شود.

وی افزود: در اجرای این برنامه راه های پیشگیری از انتقال ویروس ایدز از مادران به جنین و در دوران شیردهی انجام می شود و همه خدمات آن و تامین شیر خشک نوزادان رایگان است.

صداقت با تاکید بر اینکه 90 درصد مبتلایان به ایدز را مردان و 10 درصد آنان را زنان تشکیل می دهند، تصریح کرد: ایدز در دهه های 70 و 80 در بین مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی شایع بود که این رشد تا حدودی کنترل شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ضریب انتقال ویروس بیماریهای آمیزشی در زنان دو تا سه برابر بیش از مردان است، گفت:‌ بیشتر همسران مصرف کنندگان مواد مخدر، زنان معتاد و دارای رفتارهای پر خطر جنسی به این مراکز مراجعه می کنند و از طریق گروههای همسان مخاطبان بیشتر شناسایی می شوند.

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، برنامه مراقبت در منزل را از دیگر برنامه های این اداره عنوان کرد و افزود: برنامه راه اندازی مراکز ویژه زنان آسیب پذیر به عنوان برنامه الگو در منطقه شمال آفریقا و مدیترانه شرقی مطرح شده است.

کد مطلب 1434597

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