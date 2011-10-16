سانحه رانندگی در استان قزوین دو کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر بی توجهی و بی احتیاطی در جاده های مواصلاتی استان قزوین جان دو نفر را گرفت.

در نخستین سانحه صبح روز یکشنبه بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو نیسان با چهار سرنشین در آزاد راه قزوین به رشت، راننده خودرو به شدت زخمی شد که بر اثر شدت جراحات در محل جان باخت.

کارشناس راهنمایی و رانندگی علت وقوع این سانحه را بی توجهی راننده نیسان به جلو اعلام کرد.

در تصادف دیگر هم یک دستگاه خودروی پژو 405 با یک عابر پیاده برخورد کرد که در این حادثه نیز عابر پیاده به علت شدت جراحات وارد شده جان سپرد.

