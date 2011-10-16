کشف چهار هزار حلقه CD غیر مجاز در آبیک

به گزارش خبرگزاری مهر بیش از چهار هزار حلقه لوح فشرده غیرمجاز در شهرستان آبیک کشف شد.

ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان آبیک پس از اطلاع از اینکه فردی در این شهرستان به تهیه و توزیع محصولات فرهنگی غیرمجاز کرده است، با هماهنگی قضایی از منزل وی بازرسی و تعداد چهار هزار و 449 حلقه لوح فشرده غیرمجاز کشف و متهم را دستگیر کردند.

همچنین ماموران این شهرستان در اجرای طرح جمع آوری تجهیزات ماهواره ای از یک آپارتمان مسکونی تعداد 37 قطعه تجهیزات ماهواره ای شامل 14 صفحه دیش و 23 قطعه ال ان بی کشف و ضبط کردند.

ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان تاکستان نیز در اقدامی مشابه با هماهنگی قضایی از یک منزل مسکونی بازرسی و 24 قطعه تجهیزات ماهواره ای شامل پنج دستگاه رسیور، شش صفحه دیش و 13 قطعه ال ان بی کشف و ضبط کردند.