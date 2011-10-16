شیرازیها در مقابل حوادث ناشی از عملیات عمرانی شهری بیمه هستند

مهدی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که "چنانچه شهروندان به واسطه وضعیت نامناسب خیابانهای شیراز با حادثه ای روبه رو شوند چه کسی پاسخگو است"، گفت: چنانچه حادثه به دلیل عملیاتهای عمرانی شهرداری شیراز باشد به طور یقین بیمه خسارت وارده را پرداخت می کند.

وی ادامه داد: تمامی مردم این کلانشهر در مقابل حوادثی که به واسطه عملیاتهای عمرانی و یا مباحث مختلف شهری پیش بیاید بیمه هستند و به طور قطع خسارت وارده جبران می شود.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز تصریح کرد: در مرحله اول باید یادآوری کنم که محدوده عملیاتهای عمرانی در شهر شیراز علامت گذاری و با استفاده از تابلوهای راهنما مشخص شده که در هر زمانی شهروندان از وجود عملیاتهای عمرانی در خیابانها مطلع شوند.

خانی ادامه داد: اما چنانچه حادثه ای برای یکی از شهروندان اتفاق افتاد چنانچه با مراجعه به شهرداری و مراجع قضایی مقصر این اتفاق کم توجه ای شهرداری شیراز نسبت به نکات ایمنی مشخص شود تمامی خسارت وارد شده به شهروند پرداخت خواهد شد.

وی یادآور شد: این موضوع تازگی ندارد ولی کمتر شهروندی است که از این قانون با خبر باشد.