100 روستای بیرجند با تانکر آبرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قاسم ‌زاده نداف ظهر یکشنبه در در بازدید از بیمارستان صحرایی ماژان، اظهار داشت: بسیج سازندگی، بسیج جامعه پزشکی، بسیج دانشجویی و بسیج دانش ‌‌آموزی در این سال‌ها اقدامات ارزشمند عمرانی، پزشکی، فرهنگی و عقیدتی را انجام داده‌اند که به سبب درگیر بودن بسیج جامعه پزشکی با سلامت مردم روستاها کارشان ارزشمند‌تر است.

وی با بیان اینکه بسیج امروز در ابعاد مختلف خدمت‌ رسانی پیشگام است، گفت: بسیج جامعه پزشکی با برپایی این بیمارستان، عدالت اجتماعی را نهادینه کرد.

وی با بیان اینکه در برخی روستاهای محروم افرادی هستند که به دلیل ناتوانی مالی نمی ‌توانند به درمان بیماری ‌های خود بپردازند و حتی از بیماری خود اطلاعی ندارند، یادآور شد: روستاییان محروم خراسان جنوبی به ویژه شهرستان بیرجند چشم انتظار خدماتی از جنس خدمات بسیج جامعه پزشکی هستند.

فرماندار بیرجند با اعلام آمادگی برای برپایی بیمارستان‌های صحرایی در دیگر نقاط بیرجند، تاکید کرد: خشکسالی‌ها بر محرومیت‌ها روستاها افزوده است هرچند در این سال‌ها و بعد از روی کار آمدن دولت نهم تا اندازه ‌ای مردم روستایی به ماندن در روستاها امیدوار شدند.

قاسم‌ زاده نداف اضافه کرد: خشکسالی‌ها سبب شده که بیش از 100 روستای شهرستان امروز با تانکر سیار آبرسانی شود و کشاورزی را نیز از رونق انداخته است.

وی گفت: خدماتی که نظام در زمینه‌ های مختلف و از سوی گروه‌های خدمت ‌رسان انجام می ‌دهد در مقابل قدرشناسی مردم چیزی نیست، اما مردم ما به سبب همین قدرشناسی از خدماتی از جنس بیمارستان صحرایی استقبال می‌ کنند.

فرماندار بیرجند ادامه داد: برنامه ‌های جامعی در استان به ویژه شهرستان بیرجند برای روستاییان پیش ‌بینی شده که مهم ‌ترین آنها پرداخت تسهیلات برای اشتغال‌زایی در روستاها، حمایت از مشاغل خانگی و استقرار مراکز بهداشتی و درمانی در روستاهای پرجمعیت است.

وی گفت: استقرار تیم‌های پزشکی در روستاها سبب پیوند بیشتر مردم با نظام و دولت و افزایش رضایت‌ مندی آنان می‌ شود و بسیج جامعه پزشکی نیز باید تلاش کند تا خدمات خود را به همه روستاهای محروم ارائه دهد.

قاسم زاده نداف عنوان کرد: مسئولان شهرستان آمادگی دارند تا در هر زمینه ‌ای با بسیج همکاری داشته باشند که این همکاری قطعا با برپایی عالی بیمارستان صحرایی ماژان بیشتر می شود.