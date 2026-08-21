به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، سومین دوره ایرانیخوانی در شهریور ماه ۱۴۰۵ با نمایشنامه خوانی آثاری از فریده فرجام، خجسته کیا، صدیقه دولت آبادی، مهین تجدد و سودابه فضایلی برگزار میشود.
این دوره از ایرانیخوانی سنگلج با نگاه پژوهشی به نمایشنامههای دهه ۴۰، رشد تئاتر مدرن ایران و تاثیر بانوان نمایشنامهنویس در شکلگیری تئاتر امروز ایران طراحی شده است.
۵ نمایشنامه منتخب طی ۵ سه شنبه شهریور توسط گروههای جوان تئاتر نمایشنامه خوانی و تحلیل خواهند شد.
ایرانیخوانی سنگلج در سومین گام خود هر سهشنبه از ۳ تا ۳۱ شهریور در ساعت ۱۷ برگزار میشود.
این دوره از ایرانیخوانی بلیت فروشی ندارد و ورود عموم علاقهمندان به این جلسات آزاد و رایگان است.
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