  1. هنر
  2. تئاتر
۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

۵ نمایشنامه از ۵ درام‌نویس زن خوانده می‌شود

۵ نمایشنامه از ۵ درام‌نویس زن خوانده می‌شود

سومین دوره ایرانی‌خوانی سنگلج به خوانش آثاری از ۵ درام نویس زن ایرانی اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، سومین دوره ایرانی‌خوانی در شهریور ماه ۱۴۰۵ با نمایشنامه خوانی آثاری از فریده فرجام، خجسته کیا، صدیقه دولت آبادی، مهین تجدد و سودابه فضایلی برگزار می‌شود.

این دوره از ایرانی‌خوانی سنگلج با نگاه پژوهشی به نمایشنامه‌های دهه ۴۰، رشد تئاتر مدرن ایران و تاثیر بانوان نمایشنامه‌نویس در شکل‌گیری تئاتر امروز ایران طراحی شده است.

۵ نمایشنامه منتخب طی ۵ سه شنبه شهریور توسط گروه‌های جوان تئاتر نمایشنامه خوانی و تحلیل خواهند شد.

ایرانی‌خوانی سنگلج در سومین گام خود هر سه‌شنبه از ۳ تا ۳۱ شهریور در ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.

این دوره از ایرانی‌خوانی بلیت فروشی ندارد و ورود عموم علاقه‌مندان به این جلسات آزاد و رایگان است.

کد مطلب 6922887

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها