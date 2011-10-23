به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی، این فدراسیون که از سال 1326 با فلسفه وجودی ارائه خدمات به ورزشکاران ایران تاسیس شده است سرانجام با همت روابط عمومی این فدراسیون به عنوان مجری طرح و پیگیری های لطفعلی پورکاظمی رئیس فدراسیون پس از چند ماه کار کارشناسی و ارزیابی از سوی سازمان بین المللی استاندارد رسما گواهینامه های یاد شده را دریافت کرد.

بر اساس این گزارش ، در مراسم رونمایی از لوح مربوطه که در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد پورکاظمی طی سخنانی اظهار داشت: مجموعه فدراسیون پزشکی ورزشی به خود می بالد با عزمی جدی و تلاشی صادقانه 2/5 میلیون ورزشکار سازمان یافته و 15میلیون ورزشکار بخش همگانی را تحت پوشش خود قرار داده است و تا سرحد توان به این عزیزان خدمات لازم را ارائه می کند.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به حمایت های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک از مقوله حفظ و ارتقای سلامت ورزشکاران تصریح کرد: بی شک دریافت این گواهینامه معتبر بین المللی که حاکی از رضایت جامعه ورزش از این فدراسیون است پایان کار ما نیست و با تلاش و پشتکار مجموعه فدراسیون در سراسر کشور و کمیته های آموزش، توانبخشی، درمان، خدمات درمانی، تغذیه و پشتیبانی همچنان با قدرت راه خود را ادامه خواهیم داد تا بتوانیم به عنوان عضو کوچکی از جامعه ورزش در راستای اعتلای نظام اسلامی و رشد و تعالی ورزش کشور نقش خود را ایفا کنیم.

همچنین عبدالرضا نباتچیان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل فدراسیون و مجری طرح طی سخنان کوتاهی این توفیق مهم و بی نظیر را حاصل تلاش و همکاری کمیته های مختلف فدراسیون دانست و اظهار امیدواری کرد به یمن شکل گیری فصل جدیدی از فعالیت روابط عمومی هیات های پزشکی ورزشی 31 استان کشور علاوه بر افزایش کیفیت خدمات پزشکی ورزشی بیش از پیش این مقوله را شناسانده و به سهم خود زمینه علمی سازی ورزش کشور را فراهم کنند.