نصب 270 دستگاه کلرزنی برای ارتقای کیفیت آب شرب روستاهای هرمزگان

عبدالحمید حمزه پور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در راستای سلامت هرچه بیشتر و ارتقای کیفیت آبشرب روستاها ماهیانه به طور مستمر 52هزار و 200 مورد کلرزنی 361 حلقه چاه و24 رشته چشمه و همچنین تعداد 10 دستگاه آبشیرینکن انجام می شود.
وی با بیان اینکه ماهیانه حدود 870 مورد آزمایش میکروبی انجام می شود، اضافه کرد: تمامی روستاها هرشش ماه یک بار با انجام آزمایشات شیمیایی نیز که 20 نوع آزمایش مانند سختی آب، میزان کلسیم، منیزیوم، فلور و دیگر موارد سنجش می شود.
مدیر عامل شرکت آبفار هرمزگان افزود: در حال حاضر در شهرستانهای پارسیان، سیریک، جاسک، بندرعباس و رودان از ظرفیتهای بخش خصوصی در جهت انجام آزمایشات استفاده می شود.
وی ادامه داد: انجام آزمایشات در دیگر شهرستانهای استان نیز به طور مداوم در حال انجام است.
وی اظهار داشت: شرکت آب وفاضلاب روستایی هرمزگان برای ارتقای شاخصهای کیفی آب شرب روستاها درحال عقد قرارداد جهت انجام آزمایش فلزات سنگین و سموم با بخش خصوصی است.
وی همچنین عنوان کرد: خرید هیدروکلریناتورمکانیکی جهت کلرزنی (بدون نیاز به برق)نیز در راستای کاهش هزینه ها و مدیریت صحیح مصرف انرژی در حال انجام است.
حمزه پور بیان داشت: هرگونه اقدام جهت تامین آب شرب سالم برای روستاییان از اولویت کار این شرکت است و در این راستا کارکنان با تلاش و حرکت جهادگونه به بررسی وپیگیری مشغولند.
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