نصب 270 دستگاه کلرزنی برای ارتقای کیفیت آب شرب روستاهای هرمزگان

عبدالحمید حمزه پور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در راستای سلامت هرچه بیشتر و ارتقای کیفیت آبشرب روستاها ماهیانه به طور مستمر 52هزار و 200 مورد کلرزنی 361 حلقه چاه و24 رشته چشمه و همچنین تعداد 10 دستگاه آبشیرینکن انجام می شود.

وی با بیان اینکه ماهیانه حدود 870 مورد آزمایش میکروبی انجام می شود، اضافه کرد: تمامی روستاها هرشش ماه یک بار با انجام آزمایشات شیمیایی نیز که 20 نوع آزمایش مانند سختی آب، میزان کلسیم، منیزیوم، فلور و دیگر موارد سنجش می شود.

مدیر عامل شرکت آبفار هرمزگان افزود: در حال حاضر در شهرستانهای پارسیان، سیریک، جاسک، بندرعباس و رودان از ظرفیتهای بخش خصوصی در جهت انجام آزمایشات استفاده می شود.

وی ادامه داد: انجام آزمایشات در دیگر شهرستانهای استان نیز به طور مداوم در حال انجام است.

وی اظهار داشت: شرکت آب وفاضلاب روستایی هرمزگان برای ارتقای شاخصهای کیفی آب شرب روستاها درحال عقد قرارداد جهت انجام آزمایش فلزات سنگین و سموم با بخش خصوصی است.

وی همچنین عنوان کرد: خرید هیدروکلریناتورمکانیکی جهت کلرزنی (بدون نیاز به برق)نیز در راستای کاهش هزینه ها و مدیریت صحیح مصرف انرژی در حال انجام است.

حمزه پور بیان داشت: هرگونه اقدام جهت تامین آب شرب سالم برای روستاییان از اولویت کار این شرکت است و در این راستا کارکنان با تلاش و حرکت جهادگونه به بررسی وپیگیری مشغولند.