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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۶

برخی از نمایندگان مجلس بحرین با پذیرش سفیر جدید آمریکا در منامه مخالفت کردند

برخی از نمایندگان مجلس بحرین با پذیرش سفیر جدید آمریکا در منامه مخالفت کردند

در جلسه نمایندگان مجلس بحرین صالح محمد مشاور حقوقی مجلس موضوع پذیرش جیم کراجسکی بعنوان سفیر جدید آمریکا در منامه این پیشنهاد را به دلیل مخالفت آن با قانون اساسی بحرین رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه نمایندگان مجلس بحرین موضوع عدم پذیرش جیم کراجسکی بعنوان سفیر جدید آمریکا در منامه مطرح شد که صالح محمد مشاور حقوقی مجلس این پیشنهاد را بخاطر محالفت آن با قانون اساسی رد کرد.

علی احمد یک نماینده سلفی خواستار درج موضوع در دستور کار مجلس شد تا در تاریخ ثبت شود، ولی ظهرانی رئیس مجلس با آن مخالفت کرد.

حسن الدوسری طی اظهاراتی با بیان اینکه رفتار کراجسکی در سفارت آمریکا در عراق مردود است، افزود: اگر وی بخواهد همان اقدامات را در بحرین نیز انجام دهد جائی برای او در این کشور نخواهد بود.

مخالفت نمایندگان با پذیرش سفیر جدید آمریکا در منامه تحت این عنوان که مداخله قوه مقننه در تعیین سفیر خلاف قانون اساسی و تفکیک قوا است، رد شد.

جیم کراجسکی که به عنوان سفیر جدید آمریکا در منامه معرفی شده قبلا در قاهره،دبی و عراق در پستهای سیاسی و کنسولی فعالیت داشته است.
 
وی در سخنان خود در سنای آمریکا ضمن حمایت از جنبش مردم بحرین و تاکید بر انجام اصلاحات در این کشور خواستار پاسخگوئی به اعتراضات مردم بحرین شده است.
 

 
کد مطلب 1434821

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