سرانه فضای سبز قم کمتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه آغاز عملیات اجرایی فضای سبز ورودی شهر قم، سرانه فضای سبز داخل شهر قم را پایین‌تر از میانگین کشوری عنوان کرد و ابراز داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فضای سبز قم توسعه بسیار خوبی یافته است ولی هنوز با نقطه ایده آل مد نظر مسئولان و مقام معظم رهبری فاصله بسیار زیادی داریم.



وی با اشاره به اینکه در بخش شهرسازی سه بخش کالبد، شکل و سیمای شهری وجود دارد، اضافه کرد: کالبد شهر قم از گذشته شکل گرفته است و در آن تغییراتی نمی‌توان داد ولی درختکاری که امروز در قم در حال اجرا است مربوط به شکل و چهره شهر است و ما می‌توانیم مسیر این چهره را مشخص کنیم.



شهردار قم در خصوص عملیات اجرایی درختکاری در حوزه ورودی شهر قم اظهار داشت: محدوده تعیین شده برای درختکاری توسط شهرداری قم به طول 13 کیلومتر است که از عوارضی کاشان تا محدوده شهرک شکوهیه امتداد دارد که امکانات آبیاری و زیر ساخت‌های آن مهیا شده است.



وی مساحت و فضای مورد نظر برای درختکاری در این طرح را 80 هکتار عنوان کرد و گفت: در این محدوده حدود 85 هزار اصله نهال کاشته خواهد شد که کار کاشت آن از امروز آغاز می‌شود.



دلبری اظهار داشت: یک بعد موضوع و فایده ایجاد کمربند سبز برای شهرها و محل سکونت مردم، زیبایی سیما و چهره آن مکان است و بعد دیگر آن جذب گرد و غبار و ریزگردها است.



وی با بیان اینکه فضای سبز و درخت نشانگر جلوه خدا و مظهر زیبایی بر روی زمین است، اضافه کرد: هنگامی که مومن بهشت را در ذهن خود تصور می‌کند، درخت و فضای سبز را در ذهن تداعی می‌کند لذا در مجموعه دنیا باید تلاش کنیم با افزایش فضای سبز در قم شرایط مناسبی را برای مومنین، زائران و مجاوران حرم کریمه اهل بیت(ع) فراهم کنیم.

