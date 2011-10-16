به گزارش خبرنگار مهر، احمد بورقانی ظهر یکشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ پیوند در یکی از مدارس اصفهان با اشاره به اینکه سطح علمی مدارس به میزان بسیاری افزایش یافته است، اظهار داشت: امروزه سطح علمی و معنوی دانش‌آموزان موجود در سطح کشور ارتقا یافته و مشارکت و همکاری خانواده‌ها با نهاد مدرس در این زمینه نقش موثری داشته است.

وی با بیان اینکه خانواده‌ها باید در زمینه فراگیری مباحث تعلیم و تربیت مشارکت داشته باشند، اضافه کرد: این افراد باید با فعالیت و همکاری با مدارس موضوعات تربیتی، آموزشی و مشاوره‌ای میان دانش‌آموزان رشد و توسعه بدهند.

معاون آموزش و مشاوره خانواده وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت تغییر دیدگاه‌های اولیای دانش‌‌‌‌‌آموزان نسبت به نظام آموزرشی تاکید کرد: خانواده‌ها باید تفکر و دیدگاه خود را از مباحث مالی به سوی موضوعات آموزشی، پرورشی و علمی دانش آموزان تغییر بدهند و با تفکر رشد و پیشرفت آینده‌سازان با متولیان نظام آموزشی همکاری کنند.

وی به اهمیت نقش خانواده‌ها به منظور کمک به مدیران و مربیان آموزش و پرورش اشاره کرد و ادامه داد: این افراد در زمینه همکاری و مشارکت با متولیان آموزشی به منظور نهادینه کردن علم و دانش در سطح جامعه نقش موثری دارند و تاثیر‌گذاری آنا در این زمینه بر هیچ شخصی پوشیده نیست.

بورقانی با اشاره به اینکه آموزش‌های لازم در زمینه موضوعات تعلیم و تربیت باید به خانواده‌ها ارائه شود، تاکید کرد: در حال حاضر 12 هزار مدرس خانواده در سطح کشور به آموزش حضوری اولیای دانش‌آموزان می‌پردازند.

وی به تعداد انجمن‌های فعال در مدارس موجود در سطح کشور اشاره کرد و بیان داشت: 100 هزار انجمن اولیا و مربیان در سطح مدارس کشور وجود دارد و در زمینه آموزش، راهنمایی و مشاوره خانواده‌ها فعال هستند.

معاون آموزش و مشاوره خانواده وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این افراد باید همواره در نظام تعلیم و تربیت فعالیت کنند، اضافه کرد: انجمن‌های اولیا و مربیان پایگاه‌های منسجم و مستحکم در مدارس هستند و همواره به مدیریت مدارس در زمینه‌های مختلف کمک می‌کنند.

