  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

در حاشیه سخنان رهبر در پاوه/

خرسندی پاوه ای ها از سخنان رهبری درباره معضلات پاوه

خرسندی پاوه ای ها از سخنان رهبری درباره معضلات پاوه

پاوه - ‌خبرگزاری مهر: مردم پاوه و منطقه اورامانات که برای شنیدن سخنان حکیمانه رهبر انقلاب در ورزشگاه این شهر حضور داشتند با شنیدن معضلات پاوه از زبان رهبر انقلاب، خرسندی خود را از درایت و آگاهی رهبر انقلاب با تکبیر و صلوات اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش سخنرانی مقام معظم رهبری در بین مردم پاوه و اورمانات به پایان رسید.

مردم پاوه و منطقه اورامانات که برای شنیدن سخنان حکیمانه رهبر انقلاب در ورزشگاه این شهر حضور داشتند با شنیدن معضلات پاوه از زبان رهبر انقلاب، خرسندی خود را از درایت و آگاهی رهبر انقلاب با اعلام کردند.

بر اساس این گزارش رهبر کبیر انقلاب، بیکاری را از مشکلات مردم این شهرستان عنوان کردند و رفع این مشکل را برای توسعه شهرستان پاوه ضروری دانستند.

همچنین تعداد بسیاری از مردم اورامانات و پاوه و دیگر شهرستان‌های استان که به دلیل کمبود جا در ورزشگاه پاوه سخنان مقام معظم رهبری را از خیابان‌های اطراف استماع کردند.

بر اساس این گزارش همچنین صالحی از شهروندان جوانرودی که از شب گذشته به عشق دیدار با رهبر انقلاب به شهرستان پاوه آمده اند، به خبرنگار مهر گفت: ‌من و خانواده ام، عشق و علاقه خاصی به ولایت و نظام داشته و داریم و پس از سال‌ها آرزوی دیدار رهبری برای ما به حقیقت پیوست.

صالحی افزود: سفر رهبر انقلاب به منطقه اورامانات نشان دهنده علاقه و توجه خاص معظم له به این خطه از ایران اسلامی است.

کد مطلب 1435258

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها