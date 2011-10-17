خرسندی پاوه ای ها از سخنان رهبری درباره معضلات پاوه

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش سخنرانی مقام معظم رهبری در بین مردم پاوه و اورمانات به پایان رسید.

مردم پاوه و منطقه اورامانات که برای شنیدن سخنان حکیمانه رهبر انقلاب در ورزشگاه این شهر حضور داشتند با شنیدن معضلات پاوه از زبان رهبر انقلاب، خرسندی خود را از درایت و آگاهی رهبر انقلاب با اعلام کردند.

بر اساس این گزارش رهبر کبیر انقلاب، بیکاری را از مشکلات مردم این شهرستان عنوان کردند و رفع این مشکل را برای توسعه شهرستان پاوه ضروری دانستند.

همچنین تعداد بسیاری از مردم اورامانات و پاوه و دیگر شهرستان‌های استان که به دلیل کمبود جا در ورزشگاه پاوه سخنان مقام معظم رهبری را از خیابان‌های اطراف استماع کردند.

بر اساس این گزارش همچنین صالحی از شهروندان جوانرودی که از شب گذشته به عشق دیدار با رهبر انقلاب به شهرستان پاوه آمده اند، به خبرنگار مهر گفت: ‌من و خانواده ام، عشق و علاقه خاصی به ولایت و نظام داشته و داریم و پس از سال‌ها آرزوی دیدار رهبری برای ما به حقیقت پیوست.

صالحی افزود: سفر رهبر انقلاب به منطقه اورامانات نشان دهنده علاقه و توجه خاص معظم له به این خطه از ایران اسلامی است.