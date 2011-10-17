آذربایجان غربی، چین و تایلند مدعیان اصلی تیم والیبال دانش آموزی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سعید واشانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: آذربایجان غربی به دلیل مربیگری رسول بنایی کیا، دارا بودن بازکنان خوب و با انگیزه و حمایت تماشاگران ارومیه از رقبای اصلی ایران بوده و امیدواریم با راهیابی دو تیم به مرحله نهایی فینالی کاملا ایرانی برگزار شود.

وی در ادامه با بیان اینکه ایران و آذربایجان غربی در این دوره از مسابقات رقیب هم محسوب می شوند، اظهار داشت: در صورت راهیابی تیمها به بازی فینال از تمام توان برای برد آذربایجان غربی استفاده می کنیم.

سرمربی تیم والیبال دانش آموزان ایران با اشاره به بازی روز گذشته ایران و چین نیز بیان داشت: رمز پیروزی ما در مقابل تیم مدعی چین سرویس خوب، تنوع پاس پاسورها و دریافت های اول بود.

واشانی در ادامه افزود: از ابتدای تا انتهای بازی سرویسها را روی دست بازیکن شماره 16 چین ارسال کردیم ولی تیم چین در بازی با ایران از تاکتیکهای خاص و با تنوع بیشتری از نوع پاسها و بیشتر از پاسهای ترکیبی استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه تیمهای ایران، چین، تایلند و آذربایجان غربی از بین هشت تیم شرکت کننده در این دوره از رقابتها به لحاظ فنی بهتر بود، گفت: در این مسابقات هیچ چیز غیر عادی نیست و امکان حضور هر یک از تیمها در بازی فینال وجود دارد.