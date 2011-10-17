رایزنی تلفنی صالحی با دبیر کل اتحادیه عرب و وزیر خارجه ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان و نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب در یک گفتگوی تلفنی پیرامون مسائل مهم جهان اسلام و آخرین تحولات منطقه به رایزنی و تبادل نظر پرداختند.



در این تماس تلفنی که دوشنبه شب انجام شد صالحی با اشاره به تلاش دشمنان برای هدف قرار دادن وحدت جهان اسلام نظر دبیر کل اتحادیه عرب را به خطرات ناشی از یک چنین توطئه ای جلب کرد.



گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه



وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه عصر دوشنبه طی گفتگوی تلفنی پیرامون روابط دو جانبه تهران – آنکارا ، آخرین تحولات منطقه ای و مسائل مهم بین المللی به رایزنی و تبادل نظر پرداختند.

علی اکبر صالحی و احمد داوود اوغلو در این مکالمه تلفنی با تاکید بر ضرورت انجام مشورت های بیشتر در حوزه های مختلف ، توافق کردند بمنظور استمرار رایزنیهای فیمابین ، صالحی در آینده نزدیک از آنکار دیدار کند.

