به گزارش خبرنگار مهر، فلسفه شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین و تاثیرگذارترین نظام‌های فکری در تاریخ اندیشه بشری، نقطه عطف شگرفی در سیر تحول فلسفه اسلامی و اندیشه جهانی به شمار می‌آید. ابن‌سینا نه تنها شارح و بازخوان خلاق فلسفه ارسطویی و نوافلاطونی بود، بلکه با بنیان‌گذاری یک ساختار مفهومی منسجم، مستقل و نوآورانه، «حکمت مشاء اسلامی» را به اوج تکامل و پختگی خود رساند. دستگاه فکری سینوی منظومه‌ای کثرت‌گرا اما یکپارچه از منطق، طبیعیات، ریاضیات، الهیات و علم‌النفس است که درون‌مایه بنیادین آن بر پیوند استوار میان عقلانیت برهانی، روش‌شناسی تحلیلی و شهود باطنی استوار شده است.

در بررسی ابعاد گوناگون این نظام فلسفی، مشخص می‌شود که اندیشه ابن‌سینا سرشار از ایده‌های ژرفی است که نه تنها فلسفه اسلامی پس از خود را عمیقاً دگرگون ساخت و مسیر تفکر در جهان غرب مسیحی (فلسفه مدرسی و اسکولاستیک) را دگرگون نمود، بلکه در جهان معاصر نیز ظرفیت‌ها و فرصت‌های بی‌نظیری را برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های وجودشناختی، معرفت‌شناختی، فلسفه ذهن، فلسفه علم و ایجاد سنتزی هوشمندانه میان علم، دین و عقلانیت پیش‌روی پژوهشگران می‌گذارد.

پایه و فنداسیون الهیاتی و وجودشناختی فلسفه ابن‌سینا بر تفکیک بنیادی میان «وجود» (Existence) و «ماهیت» (Essence) استوار شده است. ابن‌سینا با طرح این واکاوی دقیق نشان داد که ماهیت اشیاء در ذات خود نسبت به وجود و عدم لابشرط و بی‌تفاوت است؛ یعنی وقتی ماهیت چیزی (مانند انسان، درخت یا مثلث) را در ذهن تصور می‌کنیم، مفهوم وجود مستقیماً از ذات و تعریف آن ماهیت انتزاع نمی‌شود. بر این اساس، وجود در تمامی موجودات امکانی، امری عارضی بر ماهیت است و برای تحقق عینی نیازمند علت بیرونی می‌باشد.

این تمایز مفهومی و عینی، بستر سازی ساختار تقسیم‌بندی موجودات به «واجب‌الوجود»، «ممکن‌الوجود» و «امتناع‌الوجود» گردید. در این میان، «برهان صدیقین» ابن‌سینا یکی از درخشان‌ترین ابداعات فلسفی در تاریخ الهیات و متافیزیک است. او برخلاف فیلسوفان پیشین که برای اثبات خدا از طریق حرکت در عالم طبیعت یا علیت مادی وارد می‌شدند، براهینی ارائه داد که صرفاً با تأمل در حقیقت خود «وجود» و تحلیل مفهوم امکان و وجوب، لزوم وجود یک هستی‌بخش بالذات و بی‌نیاز را به اثبات می‌رساند. او بر پایه همین نگرش، نظریه «فیض» و صدور عقول عشره را مطرح ساخت تا نحوه پیدایش کثرت از وحدت مطلق را بدون راه یافتن تغییر و نقص در ذات الهی تبیین کند. این رویکرد وجودشناختی، راه را برای گذر از نگاه‌های مادی‌گرایانه به جهان باز کرد و اصالت حیات تکوینی را بر مبنای فیض و تجلی عقلانی تبیین نمود.

معرفت شناسی سینوی

بعد دیگر و پرآوازه اندیشه سینوی، روان‌شناسی فلسفی یا «علم‌النفس» و معرفت‌شناسی اوست. ابن‌سینا نفس انسانی را جوهری مجرد، غیرمادی و باقی پس از فنای بدن می‌داند که تعلق آن به بدن تعلق تدبیری، ابزاری و زمینه‌ساز برای استکمال علمی است. یکی از شاهکارهای فکری او در اثبات تجرد و خودآگاهی بلاواسطه نفس، آزمایش فکری معروف «انسان معلق در فضا» (الانسٰان المذلق فی الهواء) است. او از خواننده می‌خواهد فرضی را تجسم کند که در آن انسانی به یک‌باره و به‌صورت کامل و بالغ خلق شده، اما حواس پنج‌گانه او تعطیل است، در فضایی تاریک و بی‌وزنی مطلق معلق است و هیچ‌گونه تماس لمسی یا ادراک حسی با محیط یا اعضای بدن خود ندارد.

ابن‌سینا استدلال می‌کند که این انسان در چنین شرایطی، هرچند از تمام اعضای بدنی و جهان بیرونی غافل است، اما لحظه‌ای در آگاهی از «خویشتن» (خودآگاهی اولیه و ثبات منِ درک‌کننده) شک نمی‌کند. این آزمایش فکری دقیق، نه تنها تجرد نفس و بی‌نیازی ذات آگاهی از ماده را به اثبات می‌رساند، بلکه قرن‌ها پیش از رنه دکارت و اصل «کوجیتو»، پیوند میان وجود و آگاهی من‌عندی را آشکار می‌سازد. در بعد معرفت‌شناختی نیز ابن‌سینا مراتب عقل را از عقل هیولانی تا عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد ترسیم می‌کند و اتصال نفس به «عقل فعال» را سرچشمه نهایی تکامل معرفتی و دریافت صور علمی و اشراقات غیبی می‌داند.

با این حال، ابعاد فلسفه ابن‌سینا به عقلانیتِ صلب و صورت‌بندی‌های سخت منطقیِ مشایی محدود نمی‌شود؛ بلکه یکی از جذاب‌ترین، عمیق‌ترین و پویاترین وجوه اندیشه او، گرایش به «حکمت مشرقیه» و بهره‌گیری از زبان رمزی، نمادین و تمثیلی است. ابن‌سینا در رساله‌های درخشان و نمادینی همچون «حی بن یقظان»، «رسالة الطیر» و «سلامان و ابسال»، شاکله‌ای از عرفان عقلانی و سلوک معنوی را ترسیم می‌کند. در این داستان‌های رمزی، او مفاهیم پیچیده فلسفی و سیر و سلوک روح انسانی از عالم ماده و ظلمت به سوی عالم انوار و مجردات را در قالب نمادهای داستانی و تاویل‌های معرفتی تجسم می‌بخشد. «حی بن یقظان» (زنده‌ی بیدار) نماد عقل فعال و پیر راهنمای معنوی است که سالکِ فکر را در طی مراحل معرفت هدایت می‌کند؛ «رسالة الطیر» روایت مرغانی است که از دام قفس‌های دنیوی و تعلقات مادی می‌گریزند و با تحمل سختی‌های مسیر به سوی ملکوت پرواز می‌کنند تا به پیشگاه سیمرغ حقیقت برسند؛ و «سلامان و ابسال» داستان تقابل و تصافی میان نفس ناطقه، قوای شهوانی و خردورزی پاک است. این ابعاد رمزی نشان می‌دهد که ابن‌سینا برهان و شهود را دو بال مکمل برای نیل به حقیقت نهایی می‌دانسته است؛ مرزی که بعدها توسط شهاب‌الدین سهروردی در حکمت اشراق و ملاصدرا در حکمت متعالیه گسترش یافت و نشان داد که عقلانیت سینوی ظرفیت بالایی برای همگرایی با تجارب باطنی و اشراقی دارد.

ابعاد بنیادین و فرصت‌های معاصر در بازخوانی حکمت سینوی

در مواجهه با چالش‌های معاصر، فلسفه ابن‌سینا یک میراث تاریخی موزه ای صرف نیست، بلکه گنجینه‌ای سرشار از «فرصت‌های معاصر» برای گشودن گره‌های فکری و معضلات فلسفی جهان امروز است. نخستین و برجسته‌ترین فرصت، در حوزه «فلسفه ذهن، علوم شناختی و مسئله آگاهی» رخ می‌نماید. در عصری که تقلیل‌گرایی مادی و فیزیکالیسم سعی دارند تمام پدیده‌های ذهنی، آگاهی، اراده آزاد و کیفیات ذهنی را به فعل‌وانفعالات نورونی و شیمیایی مغز فروکاهند، نظریه علم‌النفس سینوی و آزمایش انسان معلق در فضا، چارچوب مفهومی بسیار نیرومندی برای دفاع از اصالت آگاهی، تجرد ذهن و حاکمیت اول‌شخص تجربه ارائه می‌دهد. بازخوانی دیدگاه‌های ابن‌سینا درباب نحوه تعلق نفس به بدن و اتحاد عالم و معلوم، می‌تواند به فیلسوفان ذهن معاصر کمک کند تا از بن‌بست‌های دوگانه‌انگاری دکارتی و مادی‌انگاری خام رهایی یابند و تعریفی نوین از آگاهی فاعل‌شناسا ارائه کنند.

دومین فرصت بنیادین، در عرصه «دیالوگ میان علم، دین و عقلانیت» نهفته است. دنیای معاصر دچار نوعی گسست عمیق میان دستاوردهای علوم تجربی و باورهای معنوی و اخلاقی شده است. ابن‌سینا الگویی بی‌نظیر از جامعیت علمی ارائه می‌دهد؛ کسی که در اوج تبحر در علوم طبیعی و پزشکی (کتاب القانون)، منطق و ریاضیات (کتاب الشفاء)، عمیق‌ترین نظام الهیاتی را سامان داد. در نگاه سینوی، قوانین طبیعت و علیت فیزیکی نه تنها منافاتی با تدبیر الهی و جهان‌بینی غایت‌شناختی ندارند، بلکه مجاری دقیق تحقق فیض و نظام احسن کیهانی هستند. این رویکرد می‌تواند فرصت بازسازی یک جهان‌بینی یکپارچه را فراهم سازد که در آن علم تجربی، فلسفه نظری و معنویت دینی نه تنها در تعارض نیستند، بلکه مکمل یکدیگر در کشف سطوح مختلف حقیقت به‌شمار می‌روند.

سومین فرصت معاصر، بهره‌گیری از فلسفه ابن‌سینا برای «توسعه فلسفه اخلاق و حکمت عملی» بر پایه غایت‌شناسی و کمال‌گرایی انسانی است. ابن‌سینا سعادت واقعی انسان را در شکوفایی قوای عقلانی و آراستگی به فضایل اخلاقی می‌داند که موجب رهایی از اسارت تمایلات حیوانی و نیل به بهجت عقلی می‌گردد. در جهان امروز که گرفتار بحران‌های اخلاقی، پوچ‌گرایی و نسبی‌گرایی ناشی از اصالت لذت (Hedonism) و مصرف‌گرایی شده است، بازخوانی حکمت عملی سینوی و تبیین رابطه میان معرفت، فضیلت و سعادت واقعی، فرصتی شایان برای تدوین ساختارهای اخلاقی پایدار و انسان‌ساز فراهم می‌آورد.

چهارمین فرصت، به حوزه «فلسفه تطبیقی و گفت‌وگوی بین‌فرهنگی» مربوط می‌شود. ابن‌سینا پلی استوار میان سنت‌های فکری شرق و غرب است. تأثیر عمیق او بر تفکر اسکولاستیک اروپا و اندیشمندانی چون توماس آکویناس، دانس اسکوتوس و البرت کبیر (که از طریق جریان «آویسنیزم لاتین» شکل گرفت)، نشان‌دهنده زبان جهانی و فراتاریخی منطق و متافیزیک سینوی است. در عصر بازگشت به تکثرگرایی فرهنگی و نیاز مبرم به تفاهم میان جهان اسلام و غرب، اندیشه ابن‌سینا به عنوان یک بستر مشترک عقلانی، می‌تواند پایه‌گذار گفت‌وگوهای عمیق فلسفی، درک متقابل و فرارفتن از تعصبات ایدئولوژیک باشد.

در نهایت، بازخوانی فلسفه ابن‌سینا این حقیقت را روشن می‌سازد که ابعاد گوناگون اندیشه او—از ژرفای متافیزیک وجود و برهان صدیقین گرفته تا بداعت آزمایش‌های فکری علم‌النفس و رمزوراز رساله‌های مشرقی—همگی اجزای یک منظومه معرفتی زنده و پوینده هستند. فرصت‌های پیش‌رو در بهره‌گیری از حکمت سینوی، تنها معطوف به تجلیل از گذشته نیست، بلکه نیازمند مواجهه‌ای فعال، نقادانه و معاصر با این نظام فکری است. اگر فیلسوفان و اندیشمندان امروز بتوانند مفاهیم سینوی را با مسائل نوظهور در فلسفه علم، علوم شناختی، اخلاق زیستی و فلسفه دین بازسازی و بازتولید کنند، فلسفه ابن‌سینا بار دیگر خواهد توانست نقش هدایت‌گر و پویای خود را در ترسیم عقلانیت بشر ایفا نماید و راهکارهایی راهگشا برای بحران‌های معنایی و معرفتی انسان معاصر به ارمغان آورد.