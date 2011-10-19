به گزارش خبرگزاری مهر، در همین راستا میزگرد «هستی و چیستی شعر انقلاب اسلامی» با حضور محمود بشیری، محبوبه مباشری، محمود اکرامی‌‌فر و علی‌محمد مودب روز دوشنبه دوم آبان از ساعت 14 تا 16 در دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) برگزار می‌شود.

‌‌میزگرد دیگری که در قالب سلسله نشست‌های «درباره شعر انقلاب اسلامی» برگزار خواهد شد، میزگرد «ویژگی‌‌های شعر انقلاب اسلامی» با حضور نعمت‌الله ایران‌زاده، اسماعیل امینی، مهدی نیک‌منش و محمدرضا سنگری است که روز سه شنبه سوم آبان از ساعت 14 تا 16 در دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) برگزار خواهد شد.

‌‌میزگرد «نوآوری و شعر انقلاب اسلامی» با حضور منوچهر اکبری، قربان ولیئی،‌ جواد محقق و محمدرضا سنگری هم روز دوشنبه نهم آبان از ساعت 14 تا 16 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و ‌میزگرد «نسبت شعر انقلاب و شعر گذشته و جهان» هم با حضور محمدرضا ترکی، سیداحمد نادمی، علی‌محمد مؤدب و مرتضی امیری اسفندقه روز سه‌شنبه دهم آبان از ساعت 14 تا 16در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، برگزار می‌شود.

سلسله نشست‌های «درباره شعر انقلاب اسلامی» با همکاری کانون اندیشه جوان، دانشگاه‌علامه طباطبایی(ره)، دانشگاه تهران و دانشگاه الزهراء(س) برگزار می‌شود.

