برگزاری دومین جشنواره فصلی مطبوعات در ایام نمایشگاه مطبوعات

محمود اکرامیفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایان کار داوری در همه شاخههای این دوره از جشنواره گفت: نتایج نهایی مشخص شده و ما در همه رشتهها برگزیده اول، دوم و سوم داریم. ضمن اینکه در یکی، دو رشته هم برگزیده مشترک داریم.
دبیر علمی جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاریها درباره زمان و مکان برپایی مراسم اختتامیه هم تاکید کرد که این مراسم در یکی از روزهای پایانی هجدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها (3 تا 10 آبان) در محل سرای روزنامهنگاران ایران برگزار خواهد شد.
اکرامیفر همچنین از اضافه شدن بخش «گزارش خبری» به شاخههای مربوط در خبرگزاریهای خبر داد و گفت: ما در دوره سوم علاوه بر بخشهای قبلی در مطبوعات و دو بخش «خبر» و «عکس خبری» در خبرگزاریها، آثار مربوط به حوزه «گزارش خبری» را هم داوری خواهیم کرد.
در جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاریها، آثار مربوط به 10 شاخه که در بیش از 60 روزنامه کثیرالانتشار سراسری و همچنین آثار مربوط به 2 شاخه که در 14 خبرگزاری منتشر شده، به طور روزانه از سوی تعدادی از کارشناسان حوزه رسانه، رصد و داوری میشود. برگزیدگان نخستین دوره که آثار منتشره در بهار را بررسی کرده بود، 28 تیر معرفی شدند.
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