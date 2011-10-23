برگزاری دومین جشنواره فصلی مطبوعات در ایام نمایشگاه مطبوعات

محمود اکرامی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایان کار داوری در همه شاخه‌های این دوره از جشنواره گفت: نتایج نهایی مشخص شده و ما در همه رشته‌ها برگزیده اول، دوم و سوم داریم. ضمن اینکه در یکی، دو رشته هم برگزیده مشترک داریم. به گفته وی در دومین دوره این جشنواره علاوه بر آثار منتشرشده در مطبوعات سراسری در تابستان در 10 شاخه مقاله، سرمقاله، یادداشت، نقد، تیتر، عکس، صفحه آرایی، طراحی و کاریکاتور، گفتگو و گزارش خبری، آثار منتشر شده در خبرگزاری‌های رسمی کشور در این فصل در 2 شاخه «خبر» و «عکس خبری» هم مورد داوری قرار گرفته است. به گفته وی در دومین دوره این جشنواره علاوه بر آثار منتشرشده در مطبوعات سراسری در تابستان در 10 شاخه مقاله، سرمقاله، یادداشت، نقد، تیتر، عکس، صفحه آرایی، طراحی و کاریکاتور، گفتگو و گزارش خبری، آثار منتشر شده در خبرگزاری‌های رسمی کشور در این فصل در 2 شاخه «خبر» و «عکس خبری» هم مورد داوری قرار گرفته است.

دبیر علمی جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها درباره زمان و مکان برپایی مراسم اختتامیه هم تاکید کرد که این مراسم در یکی از روزهای پایانی هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها (3 تا 10 آبان) در محل سرای روزنامه‌نگاران ایران برگزار خواهد شد.

اکرامی‌فر همچنین از اضافه شدن بخش «گزارش خبری» به شاخه‌های مربوط در خبرگزاری‌های خبر داد و گفت: ما در دوره سوم علاوه بر بخش‌های قبلی در مطبوعات و دو بخش «خبر» و «عکس خبری» در خبرگزاری‌ها، آثار مربوط به حوزه «گزارش خبری» را هم داوری خواهیم کرد.

در جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها، آثار مربوط به 10 شاخه که در بیش از 60 روزنامه کثیر‌الانتشار سراسری و همچنین آثار مربوط به 2 شاخه که در 14 خبرگزاری منتشر شده، به طور روزانه از سوی تعدادی از کارشناسان حوزه رسانه، رصد و داوری می‌شود. برگزیدگان نخستین دوره که آثار منتشره در بهار را بررسی کرده بود، 28 تیر معرفی شدند.