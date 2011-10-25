یک مدرسه 9 کلاسه در آمل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار آمل صبح سه شنبه در این مراسم با تجلیل از خانواده مرحوم محمود زاده گفت: دانش آموزان سرمایه ها و آینده سازان جامعه هستند.

یدالله اکبر زاده با قدر دانی از توجه خیران آملی افزود: کمک رسانی به نیازمندان و حضور در ساخت و سازها خصوصا مدارس در بین خیرانآملی به فرهنگ تبدیل شده و این موهبتی است که خداوند نصیب هر فردی نمی کند.

رئیس شورای آموزش وپرورش شهرستان آمل تصریح کرد: خیران با این عمل خدا پسندانه خود به معرفتی رسیدند که دیگران از آن بی بهره بوده و باید تلاش کنیم تا این امر در کل جامعه به فرهنگ تبدیل شود.

اکبر لطفیف مدیر آموزش وپرورش آمل با گرامی داشت یاد مرحوم علی اکبر محمود زاده گفت: مدرسه شاید کعبه نباشد ولی مثل کعبه می تواند انسان ساز باشد.

مدیر آموزش و پرورش آمل با بیان اینکه مدرسه بر اساس روایات اسلامی، مفروش به بال ملائک الهی است افزود: بهترین باقیات الصالحات ساخت مدرسه بوده چرا که پیوسته در آن دانش تدریس می شود و تلاش برآن است تا جهل و سیاهی از جامعه زدوده شود.

وی با اشاره به کمک یک میلیاردی خیران آملی در سال گذشته گفت: آمل از گذشته در علم و دانش شهره آفاق بوده و امروزه علاوه بر شهرت دانش با مشارکت خیران مدرسه سازدر این زمینه از شهرهای کشور برتر شده است.

لطفی افزود: مدرسه 9 کلاسه راهنمایی شاهد مرحوم محمود زاده با هزار و 100 متر زیر بنا در دو طبقه با کمک سه میلیارد و 500 ملیون ریالی خانواده خیر بزرگوار مرحوم علی اکبرمحمود زاده و اعتبار دو میلیارد ریال نوساز ی استان در سال 85 شروع و در آبان 90 به بهره برداری رسید.