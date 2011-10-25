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۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

یک مدرسه 9 کلاسه در آمل افتتاح شد

یک مدرسه 9 کلاسه در آمل افتتاح شد

آمل - خبرگزاری مهر: مدرسه راهنمایی دخترانه 9 کلاسه خیر مرحوم علی اکبر محمود زاده، با 3.5 میلیارد ریال اعتبار در آمل به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار آمل صبح سه شنبه در این مراسم با تجلیل از خانواده مرحوم محمود زاده گفت: دانش آموزان سرمایه ها و آینده سازان جامعه هستند.

یدالله اکبر زاده با قدر دانی از توجه خیران آملی افزود: کمک رسانی به نیازمندان و حضور در ساخت و سازها خصوصا مدارس در بین خیرانآملی به فرهنگ تبدیل شده و این موهبتی است که خداوند نصیب هر فردی نمی کند.

رئیس شورای آموزش وپرورش شهرستان آمل تصریح کرد: خیران با این عمل خدا پسندانه خود به معرفتی رسیدند که دیگران از آن بی بهره بوده و باید تلاش کنیم تا این امر در کل جامعه به فرهنگ تبدیل شود.

اکبر لطفیف مدیر آموزش وپرورش آمل با گرامی داشت یاد مرحوم علی اکبر محمود زاده گفت: مدرسه شاید کعبه نباشد ولی مثل کعبه می تواند انسان ساز باشد.

مدیر آموزش و پرورش آمل با بیان اینکه مدرسه بر اساس روایات اسلامی، مفروش به بال ملائک الهی است افزود: بهترین باقیات الصالحات ساخت مدرسه بوده چرا که پیوسته در آن دانش تدریس می شود و تلاش برآن است تا جهل و سیاهی از جامعه زدوده شود.

وی با اشاره به کمک یک میلیاردی خیران آملی در سال گذشته گفت: آمل از گذشته در علم و دانش شهره آفاق بوده و امروزه علاوه بر شهرت دانش با مشارکت خیران مدرسه سازدر این زمینه از شهرهای کشور برتر شده است.

لطفی افزود: مدرسه 9 کلاسه  راهنمایی شاهد مرحوم محمود زاده با هزار و 100 متر زیر بنا در دو طبقه با کمک سه میلیارد و 500 ملیون ریالی خانواده خیر بزرگوار مرحوم علی اکبرمحمود زاده و اعتبار دو میلیارد ریال نوساز ی استان در سال 85 شروع و در آبان 90 به بهره برداری رسید.

کد مطلب 1442916

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