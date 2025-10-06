عسگری: شایعات فضای مجازی درباره مرگ دانش آموز آملی نادرست است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار خبر درگذشت یکی از دانشآموزی در شهرستان آمل، انتشار برخی شایعات در فضای مجازی موجب نگرانی شهروندان شد.
در همین ارتباط، مرتضی عسگری، رئیس آموزشوپرورش شهرستان آمل، در گفتوگو با خبرنگار مهر جزئیات این حادثه را تشریح و صحت شایعات مطرحشده را رد کرد.
عسگری با ابراز تأسف از وقوع این حادثه تلخ و تسلیت به خانواده داغدار گفت: بهمحض اطلاع از موضوع، تیم مشاورهای آموزشوپرورش به همراه جمعی از همکاران در مدرسه حضور یافتند و بررسیهای میدانی انجام شد. همچنین با خانواده مرحوم، از جمله عموی بزرگوار و مادر محترم ایشان، تماس گرفته شد و مراتب تسلیت و همدردی جامعه فرهنگیان به اطلاع آنان رسید.
وی افزود: نتایج بررسیهای اولیه نشان میدهد در مدرسه هیچگونه درگیری یا تنشی میان مرحوم نجاتی و عوامل اجرایی وجود نداشته و هیچ نشانهای از بروز اختلاف یا مشکل پیش از وقوع حادثه گزارش نشده است. بنابراین، شایعات منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر درگیری یا رفتار نامناسب در مدرسه، کاملاً بیاساس است.
رئیس آموزشوپرورش شهرستان آمل با اشاره به اهمیت توجه خانوادهها به وضعیت روحی و روانی نوجوانان تصریح کرد: مقطع متوسطه اول یکی از دورههای حساس رشد است و نیازمند گفتوگوی مداوم و حمایت روانی از سوی خانوادههاست. از والدین انتظار میرود به شرایط روحی فرزندان خود توجه ویژه داشته باشند و در صورت نیاز، از خدمات مشاورهای مدارس بهره بگیرند.
عسگری ادامه داد: دانشآموزان باید در شرایط دشوار و هنگام بروز مشکلات شخصی یا عاطفی، با والدین، مشاوران و معلمان خود گفتوگو کنند و از تصمیمهای عجولانه یا احساسی پرهیز نمایند. آموزشوپرورش وظیفه خود میداند که از سلامت روانی دانشآموزان حمایت کند و در کنار خانوادهها باشد.
وی در پایان ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده مرحوم تأکید کرد: پیگیریهای لازم برای روشن شدن همه ابعاد این حادثه در حال انجام است و هرگونه اطلاعرسانی رسمی تنها از طریق مراجع ذیصلاح انجام خواهد شد.
