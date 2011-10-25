نتایج یک تحقیق درباره دینداری و بزهکاری / تهران رکورددار بزهکاری

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از دو پژوهش ملی"پوشش و حجاب زنان ایران" و"دینداری و بزهکاری جوانان در 10 استان" سه شنبه 3 آبانماه با حضور حجت الاسلام دکتر خاموشی برگزار شد.

ابراهیمی ارائه کرد:‌ آمارهایی از دینداری و بزهکاری جوانان ایران



دکتر قربانعلی ابراهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و مجری پژوهش" دینداری و بزهکاری جوانان در 10 استان" نیز در بخشی از این مراسم به تشریح روند جمع آوری اطلاعات در این طرح پرداخت و گفت: سالهای زیادی غربیان تلاش کردند جدایی دین و سیاست را مطرح کردند و الان به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند دین را کنار بگذارند چراکه در تأمین نظم و امنیت اجتماعی و هدایت انسانها به سمت نشاط و سعادت مؤثر است.



وی با اشاره به پژوهش " دینداری و بزهکاری جوانان در 10 استان" تصریح کرد: در این پژوهش که در نمونه آماری 5 هزار و 63 نفر انجام شد علاوه بر مسئله دینداری به پیوند دینی نیز توجه شده است که نتایج این پژوهش نشان می دهد دینداری در جامعه ایران بالا است.



وی افزود: در مقایسه ابعاد دینداری، تفاوتها بیشتر در بعد مناسکی است. این پژوهش نشان می دهد با اینکه میزان پیوند دینی از دینداری کمتر است اما باز آمار آن بالا و قابل توجه است.



ابراهیمی میزان پیوند دینی و دینداری زنان را بیش از مردان خواند و گفت: بر اساس این پژوهش پیوند دینی و دینداری متأهلان بیش از مجردان است.



عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران افزود: بر اساس این پژوهش میزان بزهکاری مردم کم و خیلی کم است و نشان می دهد جوانان ما افراد مستعدی هستند و باید بر روی آنها کار فرهنگی کرد اما در ابعاد مختلف تفاوتهایی دیده می شود. این پژوهش نشان می دهد بزهکاری متارکه کنندگان بیش از مجردها و بزهکاری مجردها بیش از متأهلان است.



وی افزود: دینداری در تهران و ساری به نسبت زابل و یزد پایین است. این پژوهش نشان می دهد که تهران و مشهد در بزهکاری رکوردار هستند و زابل و یزد از بزه کمتری برخوردارند که این نشان می دهد که رابطه پیوند دینی و دینداری بالا است.

روی داشته های عظیم انقلاب کار نکرده ایم

حجت الاسلام سیدجواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در بخشی از این مراسم طی سخنانی نسبت به عدم تبیین فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری در موضوعات مختلف انتقاد کرد و گفت: متأسفانه از نظر اطلاع رسانی ضعیف عمل می کنیم و گاهی می بینیم جبهه مقابل انقلاب که هیچی ندارد آنچنان بر روی آن تبلیغ می کند که گویی کار عظیمی می کند ولی متأسفانه ما روی بسیاری از داشته های انقلاب خوب کار نکردیم.

وی با تشریح تأثیرات پژوهش در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان و خرد کشور، تصریح کرد: رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی، اسلامی و انقلابی است لذا در موضوعات مختلف به سراغ افرادی می رویم که تعصب دینی و انقلابی داشته باشند و بتوانند کار کنند و معتقدیم حالات روحی و دریافتهای معنوی پژوهشگر بطور قطع در اثر وی تأثیر می گذارد و لذا ما علم بدون جهت نداریم و نبوده است.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به برنامه ریزی سلبی و ایجابی در فعالیتهای تبلیغی تصریح کرد: در بخش سلبی و ایجابی نیز کارهای پژوهشی داریم به ویژه پژوهشهایی که نتوان به آن خدشه ای وارد کرد.



دکتر فروغی: تولید داده های مستند امر سیاستگذاری کشور را متحول می کند

دکتر علیرضا فروغی مدیرکل دفتر برنامه ریزی پژوهشهای کاربردی سازمان تبلیغات اسلامی نیز طی سخنانی با ارائه گزارشی از روند فعالیتهای پژوهشی این دفتر از سال 82 تصریح کرد: با توجه به گستردگی موضوعات به این نتیجه رسیدیم که باید موضوعات پژوهشی را محدود کنیم. در حوزه فرهنگ عمومی و حوزه اجتماعی و پژوهشهای بنیادین که مأموریت دفتر بود موضوعات محدودی را در دستور کار قرار دادیم.

وی یادآور شد: در بخش پژوهشهای اجتماعی عمده فعالیت ما بر دو موضوع بود یکی موضوع دینداری و دیگری پوشش و حجاب که در کنار این موضوعات هر سال موضوعات مستقلی را مورد پژوهش قرار می دادیم اما بیشتر پژوهشهای دفتر معطوف به این دو موضوع اصلی است. سال 84 پژوهش "نگرش زنان نسبت به پوششهای رایج" در شهر تهران با نمونه هزار و 100 انجام شد و این مطالعه میدانی مبتنی بر نگرش سنجی است و برای مدیران ارشد سازمان تبلیغات و دستگاههای حاکمیتی کشور ارسال شد.

فروغی افزود: در سال 87 پژوهشی تحت عنوان" بررسی وضعیت پوشش و حجاب در 5 مرکز استان کشور" برنامه ریزی کردیم. این پژوهش بیشتر وضع موجود حجاب را دنبال می کرد که گزارش کل این پژوهش در 5 استان به همراه پژوهشهای 5 شهر اصفهان، تبریز، تهران، اهواز و قم نیز منتشر شد و مجموعه این 6 مجلد به زودی منتشر می شود.

وی با اشاره به قضاوتهای متفاوت و تضاد در مورد وضعت حجاب در ایران تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم به بحثهای ذهنی و سلیقه ای خاتمه بدهیم نیازمند این بودیم که داده های مستندی را از متن واقعیت اجتماعی استخراج کنیم و مبتنی بر این داده ها گزارشهایی گردآوری شود و در این گزارشات در اختیار سیاستگذاران و برنامه ریزان و مدیران ارشد دستگاههای فرهنگی- دینی و ... قرار گیرد تا این مدیریت مبتنی بر داده صورت گیرد و از مدیریتهای عاطفی پرهیز شود که بر اساس آن پژوهش ملی "پوشش و حجاب زنان ایران" در سال 90 انجام گرفت.

وی با اشاره به نبود پژوهشهای اجتماعی- دینی در ایران تصریح کرد: این پژوهشی که الان در دفتر پژوهشهای کاربردی سازمان تبلیغات پایه گذاری شده است اولا برای خود ما در امر سیاستگذاری و برنامه ریزی های فرهنگی اجتماعی مفید است و ثانیا این پژوهشها وقتی به صورت طولی انجام شد فرآیند تحولات و تکامل حوزه های مختلف را از جمله حوزه پوشش و حجاب را به ما نشان خواهد داد و به نسلهای آینده کمک می کند قضاوت واقع بینانه ای نسبت به وضعیت ما داشته باشند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی پژوهشهای کاربردی سازمان تبلیغات اسلامی به 3 گزارش ملی کل، ملی شهری و ملی روستایی در حوزه عفاف و حجاب در سال 90 اشاره کرد و افزود: علاوه بر این، 30 مجلد گزارش استانی و 10 مجلد کلان شهرهای کشور نیز ارائه خواهد شد که در آینده نزدیک 43 مجلد گزارش "پوشش و حجاب زنان ایران" منتشر می شود.

در پایان این مراسم با حضور حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و برخی از مدیران و معاونان این سازمان از دو پژوهش ملی پوشش و حجاب زنان ایران" و"دینداری و بزهکاری جوانان در 10 استان" دفتر برنامه ریزی و پژوهشهای کاربردی سازمان تبلیغات اسلامی رونمایی شد.