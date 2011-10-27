شهرداری کرمانشاه برای رفع آب گرفتگی معابر آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب علی‌اکبری گفت: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال بارندگی در روزهای آتی و احتمال آبگرفتگی معابر، حوزه خدمات شهری شهرداری کرمانشاه به مناطق شش‌گانه شهرداری و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ‌موتوری اعلام شده است آماده هر گونه همکاری در خصوص حل آب گرفتگی معابر و منازل همشهریان هستیم.

علی اکبری افزود: تمامی کمک‌ها و اقدامات لازم را در خصوص تهیه تجهیزات لازم از جمله ماشین‌آلات، بیل‌مکانیکی، کف‌کش‌ها در اختیار مناطق شش‌گانه شهرداری، سازمان آتش‌نشانی و خدمات موتوری قرار می‌دهیم تا همشهریان در ایام بارندگی دچار مشکل نشده و نسبت به حل هرگونه مشکل آبگرفتگی در سطح شهر و منازل همشهریان اقدام کنند.

وی گفت: شهروندان می‌توانند در صورت بروز هرگونه مشکل و آبگرفتگی معابر یا منازل با سامانه 137 تماس بگیرند تا نیروهای ما در اسرع وقت خود را به محل مورد نظر رسانده و نسبت به حل مشکل آنها اقدام کنند.

مدیر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با تشریح وظایف حوزه خدمات شهری، تصریح کرد: نظارت بر تمام امور اجرایی سطح شهر، سازمان‌های آتش‌نشانی، آرامستان‌ها، خدمات موتوری، میوه و تره‌بار، کشتارگاه، پارک‌ها و زیبا‌سازی از وظایف این سازمان است.

علی‌اکبری در پایان گفت: حوزه خدمت‌رسانی خدمات شهری به مشکلات شهر کرمانشاه می‌پردازد و آماده خدمت‌رسانی به همشهریان گرامی در سطح شهر کرمانشاه را دارد.

