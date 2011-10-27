زیارت شهدای احد توسط رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب که امسال به حج مشرف شده است به زیارت شهدای احد در مدینه منوره رفت.

در سال سوم هجرت، لشکر هزار نفری اسلام با لشکر مشرکان ـ که حدود سه هزار نفر بودند ـ در دامنه اُحد رو به رو شدند. پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) ، نیروها را در دامنة کوه اُحد، به گونه ای که کوه پشت سر قرار گیرد، آرایش داد و پنجاه تیر انداز بر تپة «رمات» برای مواظبت از تنگه اُحد مستقر کرد.

در آغاز نبرد، مسلمانان پیروز شدند، لیکن بیشتر تیر اندازان با رها کردن سنگر خود، برای جمعآوری غنایم، فرصتی در اختیار دشمنان گذاشتند تا فرمانده و چند نفر نیروهای باقیمانده بر تپه را به شهادت رسانده، از پشت به سپاه مسلمین یورش برند. در این محاصره 74 نفر از مسلمانان شهید شدند و به همین تعداد نیز مجروح گردیدند و بقیه از صحنة نبرد گریختند.

شایعه کشته شدن پیامبر بر فرار مسلمانان دامن زد و موجب تقویت روحیة دشمن شد. اندکی از یاران پیامبر؛ مانند امیرمؤمنان علی (علیه السلام) ، حمزه عموی پیامبر، ابو دجانه و بانویی به نام نسیبة بنت کعب باقی ماندند و از پیامبر دفاع کردند.

علی (علیه السلام) در دفاع از پیامبر، بیش از هفتاد زخم بر داشت و شمشیرش شکست، در این هنگام ندای غیبی شنیده شد که می‌گفت : «لاَ سَیْفَ إلاَّ ذُو الْفَقَارِ وَلاَ فَتَی إلاَّ عَلِیٌّ»؛ «شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی چون علی (علیه السلام) نیست.»

در این نبرد، حضرت حمزه، حنظله، مصعب بن عمیر و تعدادی دیگر از بزرگان به شهادت رسیدند.

ایستادن روی کوه رمات و نگریستن به دامنة اُحد، هر فردی را متأسف و ناراحت می‌کند و به یاد خاطرهای تلخ و عبرتآموز میاندازد؛ ماجرای اُحُد درسی برای امروز و آیندة مسلمانان است. پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) فرمود: «احدکوهی استکه ما را دوست دارد و ما هم آن را دوست داریم».