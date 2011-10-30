سیتم هشدار سیل در گلستان مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدرین صبح یکشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران آمار افزود: بهره برداری از سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی در جمع آوری از دیگر اقدات است.

وی اظهار داشت: در این ارزیابی که بر اساس شاخص های یازده گانه از جمله سرعت، صحت، دقت، سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی، و امکانات نیروی انسانی صورت پذیرفت این شرکت به عنوان شرکت برتر در بین شرکت های آب منطقه ای کشور در حوزه مدیریت فعالیت های آماری معرفی شد.

حیدریان گفت: اقداماتی نظیر توسعه کمی و کیفی شبکه رفتار سنجی منابع آب، انتقال و پردازش آمار و اطلاعات منابع آبی استان مثل سدها و شبکه ها از مهمترین فعالیت های شرکت آب منطقه ای گلستان در حوزه مدیریت فعالیت های آماری است.

وی گفت: تهیه پایگاه داده ها جهت بهره برداری بهینه و توزیع مناسب آب سد و شبکه گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی، تلاش بر استقرار نظام آماری ثبتی و انجام آمار برداری سراسری از منابع و مصارف آب از دیگر فعالیت های مهم این شرکت در حوزه یاد شده است.



گفتنی است، شرکت آب منطقه ای گلستان به عنوان شرکت برتر در حوزه مدیریت فعالیت های آماری با اهدای تندیس و لوح تقدیر تجلیل شد.

در این لوح تقدیر که به امضای معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی و رئیس مرکز آمار ایران رسیده خطاب به شرکت آب منطقه ای گلستان آمده است: "کیفیت تولید، پردازش و انتشار آمار و اطلاعات در هر سازمانی یک فعالیت استراتژیک محسوب می شود که بر نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی اثری ماندگار دارد. به همین دلیل مدیریت مناسب فعالیت های آماری در صنعت آب و برق از جمله مهمترین وظایف واحد های آمار و اطلاعات است."