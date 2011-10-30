سیتم هشدار سیل در گلستان مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدرین صبح یکشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران آمار افزود: بهره برداری از سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی در جمع آوری از دیگر اقدات است.
وی اظهار داشت: در این ارزیابی که بر اساس شاخص های یازده گانه از جمله سرعت، صحت، دقت، سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی، و امکانات نیروی انسانی صورت پذیرفت این شرکت به عنوان شرکت برتر در بین شرکت های آب منطقه ای کشور در حوزه مدیریت فعالیت های آماری معرفی شد.
حیدریان گفت: اقداماتی نظیر توسعه کمی و کیفی شبکه رفتار سنجی منابع آب، انتقال و پردازش آمار و اطلاعات منابع آبی استان مثل سدها و شبکه ها از مهمترین فعالیت های شرکت آب منطقه ای گلستان در حوزه مدیریت فعالیت های آماری است.
گفتنی است، شرکت آب منطقه ای گلستان به عنوان شرکت برتر در حوزه مدیریت فعالیت های آماری با اهدای تندیس و لوح تقدیر تجلیل شد.
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