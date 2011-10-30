به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم پورامینی شامگاه شنبه در پنجمین سال جشن پیوند جوانه‌های ایثار که در مجتمع امام خمینی(ره) قم برگزار شد، اظهار داشت: حدود 85 درصد فرزندان شهید و ایثارگر استان تا کنون ازدواج کرده‌اند.



وی ابراز داشت: از سال 84 تا کنون یک هزار و 376 نفر از فرزندان شهید و جانبازان بالای 70 درصد استان ازدواج کرده‌اند.



رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قم ادامه داد: تا کنون از سه هزار و 537 فرزند شهید و ایثارگر و جانباز استان دو هزار و 978 نفر ازدواج کرده‌اند و فقط 559 نفر از فرزندان شهید و ایثارگر استان مجرد هستند که در سن آمادگی ازدواج قرار دارند.



وی در ادامه هدف از برگزاری این جشن را ترویج سنت حسنه ازدواج و تحقق ازدواج آسان در بین فرزندان شاهد و ایثاگر عنوان کرد و افزود: برای اولین بار در کشور برگزاری جشن ازدواج برای فرزندان شهید و ایثارگر چهار سال گذشته توسط بنیاد شهید استان قم اجرا شد و در سال جاری با توجه به تصویب و ابلاغ ستاد مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران این جشن بصورت ملی در سراسر کشور اجرا می‌شود.



پور امینی گفت: تا کنون جشن ازدواج 103 زوج در سال 86 و 131 زوج در سال 87 و همچنین 140 زوج در سال 88، 112 زوج در سای 89 و در سال جاری نیز جشن ازدواج برای 104 زوج فرزند شهید و ایثارگر در استان قم برگزار شده است.



رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قم اظهار داشت: کلیه زوج‌ها طبق سرفصل آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران سه مرحله آموزش قبل، حین و بعد از ازدواج را گذرانده‌اند.

