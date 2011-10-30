رمزگشایی از رویاها ؛ خوابهای خود را پس از بیداری ببینید!

به گزارش خبرگزاری مهر، بیشتر انسانها تنها بخش کمی از خوابهای خود را به یاد می آورند، ضعفی که به زودی برطرف خواهد شد. دانشمندان پیش بینی می کنند به زودی می توان با استفاده از رایانه ها آنچه انسان در رویا می بیند را مشاهده کرده و حتی آنها را بر روی ابزاری ضبط کرد تا پس از بیداری بتوان به تماشای آنها نشست.

روانشناسان در موسسه مکس پلانک مونیخ آلمان پیش از این توانایی اسکنرهای مغزی را در دیدن رویای افرادی که خوابهایی آگاهانه می بینند به نمایش گذاشته بودند. این به آن معنی است که فناوری خواندن افکار افرادی که بیدار هستند را می توان در مشاهده رویاهای افرادی که در خواب به سر می برند نیز به کار گرفت.

محققان پلانک ثابت کردند اسکن رویاهای افرادی که خواب آگاهانه می بینند مشابه اسکن مغز همان افراد در حین انجام دادن همان کارهایی که در رویا دیده اند، در هنگام بیداری است. این مطالعه در کنار فناوری های بازسازی که تا کنون ارائه شده اند می تواند به خلق تصاویر متحرک از خواب افراد بپردازد.

دانشمندان از گروهی از داوطلبانی که خواب آگاهانه داشتند، درخواست کردند هنگامی که در حال تجربه خواب آگاهانه هستند، و در زمانی که خواب مشت کردن دست خود را می بینند چشمها یا دستهای خود را از سمتی به سمت دیگر حرکت دهند تا به محققان لحظه مشت شدن دست در رویایشان را نشان دهند.

دانشمندان مغز داوطلبان را با طیف نگار فروسرخ و MRI تحت نظر گرفتند تا الگوهای حرارت را در سر داوطلبان مشاهده کنند، کلیدی که می تواند تصویری واضح از فعالیت مغزی داوطلبان ایجاد کند. داوطلبان در حین خواب دستهای خود را حرکت ندادند اما اسکن مغزهای آنها نشان داد فعالیتهای مغزی ناشی از مشت کردن یک دست واقعی و رویای مشت کردن یک دست الگویی برابر با یکدیگر دارند.

محققان موسسه پلانک تا به امروز توانسته اند دو رویا را بازسازی کنند. تعدد اسکنرها و دشواری کنترل کردن رویاها توسط داوطلبان به این معنی است که اجرای این آزمایشها به شدت دشوار بوده اند. داوطلبان باید در زیر اسکنرها به خواب می رفتند و به مرحله REM خواب می رسیدند و سپس وارد مرحله پایداری از رویای آگاهانه می شدند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، با این همه محققان درباره این فناوری بسیار خوشبین هستند. به گفته آنها این مطالعه می تواند اولین شواهدی که استفاده از فناوری رایج تصویربرداری مغزی برای خواندن مفاهیم رویای یک انسان ممکن می داند را ارائه کند.