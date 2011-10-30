276 گرم انواع مواد مخدر در روانسر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال صفری، فرماندار روانسر با تایید این خبر گفت: طی 5 ماهه گذشته 15 نفر از عاملان توزیع و فروش مواد مخدر در شهرستان روانسر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.

فرماندار روانسر تاکید کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون 276 گرم انواع مواد مخدر و 170 بسته قرص ترامادول کشف و ضبط شده است.

جلال صفری افزود: در یک ماه گذشته دو مرکز عرضه و استعمال قلیان در سطح شهر روانسر پلمپ شده و در این راستا 40 عدد قلیان معدوم شده است.

وی با تاکید بر اینکه پیشگیری از مواد مخدر باید مستمر باشد، افزود: پیشگیری از استعمال مواد مخدر نیازمند خرد جمعی و اتکا به علم و دانش است.

صفری تصریح کرد: نقش خانواده ها و نهادهای آموزشی و تربیتی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی، کلیدی است.

فرماندار روانسر در پایان گفت: اعتیاد بزرگترین آسیب قرن حاضر است که خانواده ها کانون اصلی حمایت از افراد آسیب دیده هستند و در این خصوص اطلاع رسانی به خانواده ها نقش بسزایی دارد.