به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه‌های 23 نمایشنامه‌نویس در بخش مسابقه آثار منتخب صحنه ای تهران و شهرستانهای جشنواره تئاتر مقاومت با یکدیگر حضور دارد.

اسامی نمایشنامه نویسان بخش صحنه ای جشنواره به این ترتیب معرفی شدند. رضا گوران با نمایشنامه "خاموشی دریا"، علی جولایی با نمایشنامه "یک شاخه گل با بوی وارطان"، سیدعلی موسویان با نمایشنامه "سکوت سپید"، محمدرضا الوند با نمایشنامه "خیزران چشم‌ها"، کاوه مهدوی با نمایشنامه "مشام های پرشده"، جمشید خانیان با نمایشنامه "مرگ ناصری"، مهدی نصیری با نمایشنامه "با مرثیه باد بخوان"، بهرام صادقی مزیدی با نمایشنامه "قرار و مدار".

محمدرضا کوهستانی با نمایشنامه "قصه شبنمی که چشم می بست و آغوش می گشود"، شهرام احمدزاده با نمایشنامه "برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی"، آرش عباسی با نمایشنامه "آفتاب از میلان طلوع می کند"، کاوه مهدوی با نمایشنامه "اسب عصاری"، محمدباقر نباتی با نمایشنامه "ماه مهر"، محمدرضا عطایی فر با نمایشنامه "سکوتی با سه نقطه"، خیراله تقیانی پور با نمایشنامه "قصه ی یک تابلوی زرد"، حسین ابراهیمی با نمایشنامه "رویای تفتیده"، سعید آبوعبادی با نمایشنامه "درخت سیب گناهکار نیست".

آرش منصوری با نمایشنامه "باران که بیاید با هم خیس می‌شویم" ، کامران شهلایی با نمایشنامه "با من حرف نمی زنی چرا؟"، حسین ابراهیمی با نمایشنامه "بوی باروت، طعم خاک"، محسن سلیمانی فارسانی با نمایشنامه "سکوت سنگین خاکستری"، عباس جانفدا با نمایشنامه "سمن"، رئوف دشتی با نمایشنامه "کنار"، فرهاد ارشاد با نمایشنامه "که را بنویسیم، که را ننویسیم"، علی دل پیشه با نمایشنامه "آبادان 20 شهریور".



- علیرضا افشار معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت کشورضمن استقبال از برگزاری سیزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس بر ضرورت ایجاد نگاه تازه و پیوند این هنر با مقوله جنبش بیداری اسلامی معاصرتاکید کرد و گفت: تئاترمقاومت در تعریف دقیقش نگاه ویژه‌ای به حرکت بیداری اسلامی دارد و این، ریشه و پیوندی دارد با انقلاب اسلامی و تاثیرات آن بر تحولات منطقه ای و ضروری است با هنر بویژه هنرتئاتر آمیخته شود و ویژه گی های منحصربه فرد آن، این پیوند را عمیق تر نماید.

وی ادامه داد: تئاتر بین رشته‌های مختلف هنری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است چرا که هم مادر بسیاری از شاخه‌های هنری است و هم به دلیل اینکه در تاثیرگذاری بر مخاطبان بهترین و نافذترین کاربرد را دارد.

معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور با اشاره به تجربه اجرای نمایش در مدارس در سال‌های گذشته با محوریت دفاع مقدس خاطرنشان کرد: این اقدام همواره، تاثیرات ویژه و بازخوردهای قابل قبولی را درپی داشته که متاسفانه در حال حاضر از این ظرفیت و فرصت کم تر استفاده می شود.

وی با اشاره به اهمیت و قدرت تاثیرگذاری تئاتردرحوزه‌های مختلف دفاع مقدس و زمینه های مذهبی یادآورشد: تئاتر دینی به واسطه فرصت‌هایی که پیش می‌آید در فواصل مختلف سال با موضوعات خاص به ویژه قصص قرآنی، احادیث و تاریخ مذهبی می‌تواند روندی روبه پیشرفت و نقطه اوج داشته باشد و این نیازمند خلاقیت و نوآوری است و تئاتر دفاع مقدس نیز، در صورت نوآوری و خلاقیت و طرحهای موضوعات معاصر با تحولات شگرف و تاثیرگذاری بالایی مواجه می‌شود.

افشار ضمن اشاره به لزوم حمایت دستگاه‌های دولتی در زمینه بهره‌گیری از توانمندی تئاتر در آگاهی بخشی و طرح موضوعات اجتماعی اظهار داشت: مشکل هزینه بر بودن تئاترفاخر، همچنین، فضاهای نامناسب اجرا و فرهنگ مردم که برای دیدن تئاتر وقت نمی گذارند از مواردی است که ما ار با عدم موفقیت کافی در حوزه تئاتر بویژه تئاتر های دینی و موضوعی مواجه می سازد. کمک دولت می تواند موثر و قابل توجه باشد.

محمد زواربی‌ریا کارگردان نمایش"سکوت سپید" که برای بخش مسابقه نمایش‌های صحنه ای سیزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت انتخاب شده است درباره نقاط قدرت و ضعف جشنواره تئاتر مقاومت گفت: یکی از مهم‌ترین محاسن برگزاری این جشنواره، حمایت مسئولان و برگزارکنندگان جشنواره برای اجرای عمومی آثار برگزیده پس از پایان جشنواره است. چنین حرکت و حمایتی مستحق قدردانی است و باید به ستاد و دبیر جشنواره تبریک گفت و من امیدوارم این روند در سایر جشنواره‌ها هم ادامه داشته باشد.

این کارگردان جنگ عراق علیه ایران و نتایج، تجربیات و آموخته‌های حاصل از آن را یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های کشور دانست و گفت: ما هشت سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشته‌ایم و بدون اغراق هر چه داریم از شهدا، ایثارگران و جانبازان این جنگ است و ارزش آنان نیز هیچگاه فراموش نخواهد شد، این حقیقتی است که من به عنوان یک جوان و فارغ از هر گونه شعار بی‌هوده به آن معتقدم.

وی ادامه داد: وجود این سرمایه‌ها حقیقتی غیر قابل انکار است اما چگونگی دیدگاه ما به جنگ و دستاوردهایش و چگونگی پردازش آنها و همچنین بررسی این مساله که پس از گذشت این سالها بسیاری از اتفاقات و مسائل در زندگی اجتماعی امروز ما هنوز هم از ثمرات آن دوران است، بسیار مهم است و باید با دقت مورد توجه و موشکافی قرار گیرد.

بی‌ریا همچنین بیان کرد: تکرار مداوم حرف‌های کلیشه‌ای فقط موجب خستگی و دلزدگی مخاطب است. ما نیازمند نگاه‌های نو هستیم و اگر بتوانیم این نگاه‌های نو را وارد آثار خود کنیم، مطمئناً شاهد اتفاقات سازنده‌ای هم خواهیم بود.

وی درادامه بیان کرد: با وجود اینکه جشنواره تئاتر مقاومت، در ظاهر یک جشنواره برای آثاری با عنوان و محتوای خاص است و می‌توان به نوعی آن را موضوعی و دارای محدودیت دانست اما اگر نویسندگان آثار نمایشی جامعه امروزیمان را به خوبی مورد بازبینی و بررسی قرار دهند، هیچ محدودیتی برای خلق اثر وجود ندارد.

این کارگردان درمورد نمایش خود توضیح داد: "سکوت سپید" که آغاز اجرای عمومی آن در افتتاحیه خانه نمایش اداره تئاتر در آبان ماه و آخرین اجرای آن در جشنواره تئاتر مقاومت خواهد بود، داستان یک آزاده است که وقتی پس از 15 سال دوری از وطن بازمی‌گردد، در مواجهه با اتفاقاتی که در نبود او رخ داده، دچار بهت و حیرت و سردرگمی می‌شود.

بی ریا نمایش"سکوت سپید" را یک اثر اجتماعی دانست و گفت: این نمایش یک داستان کاملا اجتماعی است که ازمنظری جدید به موضوعات پرداخته است. این داستان نشان‌دهنده جامعه‌ و زندگی امروزی افرادی است در دوره‌ای از زندگیشان در بطن جنگ بوده‌اند و حال یک آزاده پس از گذشت حدود 20 سال از جنگ درگیر اتفاقات و دگرگونی‌هایی می‌شود.

بی ریا در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا اقتباس از آثار بین المللی در ارتباط با موضوع جنگ و مقاومت می‌تواند دیدگاه‌های نو را برای نویسندگان تئاتر در کشورمان در بر داشته باشد، اظهار کرد: به طور حتم اقتباس از این قبیل آثار ارزشمند نتایج مثبتی در برخواهد داشت. زیرا جنگ یک موضوع جهانی است و بسیاری از کشورها در زمان‌ها و شرایط گوناگون به شکل‌های مختلفی با آن درگیر بوده‌اند. البته ناگفته نماند که دستیابی به نتایج مثبت و ارزشمند مستلزم دقت و توجه خاص در زمینه اقتباس‌ و الگوبرداری از آثار جهانی است و رویکرد به متون نمایشی دیگر کشورها لازم است بدون انحراف از مسیر و هدف اصلی خودمان صورت گیرد.

سیزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس به دبیری حسین پارسایی از 28 آبان تا 3 آذر همزمان با هفته بسیج برگزار می­شود.