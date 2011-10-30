فاز دوم مجموعه ورزشی شرکت گاز خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت گازخراسان جنوبی در آیین افتتاح این مجموعه ورزشی اظهار داشت: یکی از معضلات موجود در مسیر سلامت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی عدم توجه به حرکات صحیح ورزشی بوده و این معضل در دراز مدت سبب بروز اشکال در ستون فقرات و سایر اعضا می‌ شود.

حسن افتخاری یکی از ملزومات اساسی برای ورزشکاران کلیه رشته های ورزشی آمادگی جسمانی دانست و افزود: فاز دوم مجموعه آموزشی ورزشی شرکت گاز استان خراسان جنوبی با رویکرد آموزش و انجام علمی حرکات ورزشی و اصلاح حرکات بدنی و شامل یک سالن جلسات آموزشی و نیز یک مجموعه کامل بدنسازی احداث شد.

وی بیان کرد: برای احداث مجموعه آموزشی ورزشی شرکت گاز استان خراسان جنوبی و تجهیز آن تاکنون مبلغ 25 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات متمرکز شرکت ملی گاز ایران مرتبط با بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه هزینه شده است.

افتخاری با اشاره به اینکه در فاز بعدی این مجموعه، احداث یک مجموعه آبی پیش ‌بینی شده است از نظر و قول مساعد وزیر نفت در زمینه احداث و تکمیل این فاز خبر داد.

وی بیان داشت:علاوه بر احداث این مجموعه که از محل اعتبارات متمرکز شرکت ملی گاز تامین اعتبار شده است در جریان سفر دوم هیئت دولت به استان خراسان جنوبی، وزارت نفت متعهد به تامین اعتبار برای احداث تعداد شش سالن ورزشی در مراکز شهرستان‌های استان و نیز احداث سه استخر سرپوشیده در استان بوده است.

مدیرعامل شرکت گازخراسان جنوبی عنوان کرد: این مصوبه به صورت کامل اجرا و اعتبارات مربوطه از محل اعتبارات متمرکز وزارت نفت تامین شده است.