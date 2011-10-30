سی و چهارمین دوره مسابقات معارف قرآنی در بشرویه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام دادخدا خدایی اظهار داشت: با هدف گسترش فرهنگ علوم و معارف قرآنی در بین نسل جوان و نوجوان سی و چهارمین دوره مسابقات قرآنی در رشته‌های حفظ، ترتیل، قرائت، اذان، تواشیح و شکوفه‌ های قرآنی از سوی اداره اوقاف و امور خیریه در شهرستان بشرویه برگزار شد.

وی افزود: افتتاحیه مسابقات حفظ، قرائت و ترتیل به تفکیک جنسیت و در محل حسینیه حاج علی اشرف برای برادران و حسینه حضرت رقیه (س) برای خواهران برگزار شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بشرویه عنوان کرد: در سال جاری و طی دو مرحله مسابقات معارف و علوم قرآنی با شرکت 717 نفر در رشته ‌‌های اذان، تواشیح، همخوانی، شکوفه‌های قرآنی، حفظ، قرائت و ترتیل برگزار شده است.

وی ادامه داد: در مرحله اول این مسابقات در رشته‌ های اذان بزرگسالان، شکوفه‌ ها و تواشیح برادران برگزیدگان این شهرستان در مرحله استانی توانستند مقام‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دهند.

خدایی گفت: در مسابقات حفظ، ترتیل و قرائت در دو جنسیت تعداد 275 نفر شرکت کرده‌اند که پس از اجرای داوری نفرات اول تا سوم در هر رشته و در مجموع 36 نفر خواهر و برادر به مرحله استانی که در آذرماه برگزار می ‌شوند راه می ‌یابند.

وی ادامه داد: در مسابقه مفاهیم تخصصی قرآن نیز تعداد 460 نفر شرکت کرده‌اند که مرحله نخست این مسابقه در چهارم آذرماه نیز برگزار می ‌شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بشرویه افزود: با توجه به استقبال کم‌ نظیر علاقمندان به علوم و مسابقات قرآنی شهرستان بشرویه در سال جاری به لحاظ تعداد شرکت کننده مقام نخست استان را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: با کسب مجوزهای لازم و برگزاری مقدمات اولیه، مسابقات قرآنی کلیه رشته‌های علوم قرآنی استان در هفته اول آذرماه و با حضور برگزیدگان شهرستان‌های استان در بشرویه برگزار می‌ شود.