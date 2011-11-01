سرهنگ محمد حسین کارگرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای مبارزه با پدیده شوم و ویرانگر اعتیاد، در سطح استان گیلان، ماموران پس از شناسایی محل های تردد، تجمع و پاتوق معتادان نسبت به جمع آوری آنها اقدام کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح تعداد 119 از معتادن تابلو و پرخطردر سطح استان جمع آوری و در بازرسی از محل های پاتوق، تجمع و بازرسی بدنی و غیره مقدار 21 کیلو و 241 گرم انواع مواد مخدر از آنان کشف و ضبط شد.

وی اظهارداشت: از این تعداد 65 متهم با مواد مکشوفه و تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی و 54 نفر جهت درمان به مراکز درمانی معرفی شدند.

کشف ماده مخدر از نوع تریاک در رشت

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان از کشف حدود هفت کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک و دستگیری چهار نفر دراین راستا خبرداد.

وی گفت: ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر با اخبار واصله مبنی بر فعالیت یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر به سرکردگی شخصی به هویت " ح - ن " در سطح شهرستان رشت و حومه، رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

کارگرنیا افزود: اکیپ های عملیاتی پس از چندروز تحقیقات نامحسوس پلیسی از صحت موضوع اطمینان حاصل و سه نفر از اعضای باند که قصد وارد کردن مواد مخدر با یک دستگاه خودروی سواری به استان را داشتند، دستگیر و مقدار شش کیلو و 875 گرم ماده مخدر از نوع تریاک که در خودرو جاساز شده بود، کشف و ضبط کردند.

وی ادامه داد: ماموران عملیات ویژه مبارزه با مواد مخدر در بازرسی از منزل فردی که قرار بود مواد مخدر به منزل وی حمل شود نیز 121 گرم تریاک کشف، ضبط و متهم را دستگیر کردند، متهمان با تشکیل پرونده و مواد مخدر مکشوفه تحویل مقام قضایی شدند.

پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز در ماسال

فرمانده انتظامی شهرستان ماسال از پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز و کشف انواع مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحیم مهدی زاده گفت: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی، طرح پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز با هماهنگی مقام قضایی و تمام توان عملیاتی در سراسر این شهرستان به اجرا درآمد.

وی همچنین بابیان اینکه در این زمینه 11 تهیه و توزیع کننده مواد مخدر، معتاد تابلو و پرخطر دستگیرشده اند، افزود: از متهمان دستگیر شده 20 گرم ماده مخدر از نوع تریاک، 70 گرم سوخته تریاک، هشت سانت هروئین، 35 سانت شیشه، شش حقه وافور، یک دستگاه تجهیزات دریافت ماهواره ای و 9 جام پایپ کشف و ضبط شد.

فرمانده پلیس ماسال با اشاره به اینکه تمامی متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند، از مردم این شهرستان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند.