به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مخبر دزفولی در اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404 در سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ما نگاهی که صرفا به حمایت از نخبه بدون یادآوری مسئولیت تاریخی او برای پیشرفت کشور اعتقاد دارد، را قبول نداریم و معتقدیم نخبه‌ای باید توقع حمایت داشته باشد که مسئولیت پذیر باشد.

مخبر دزفولی یادآور شد: ما باید با تصویرسازی از وضعیت کشور در سال 1404 ذیل نقشه سند چشم انداز بیست ساله، نسبت آموزش با تمدن‌سازی را تعریف کنیم.

تبیین چرخه تولید، تکثیر و تجای‌سازی علم در نقشه جامع

دکتر مخبر دزفولی با اشاره به جایگاه تعیین شده برای کشور در سند چشم‌انداز ادامه داد: در نقشه جامع علمی کشور تمامی زیرساخت‌های لازم برای نیل به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز پیش‌بینی شده و چرخه تولید، تکثیر و تجای‌سازی علم برای تولید ثروت و قدرت برای کشور در سند نقشه جامع علمی کشور کاملا تبیین شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: تمدن غرب که امروز به تمدن غالب جهان تبدیل شده است هم همین راه را پیموده است.

به سمت تجربه دوباره حلاوت و شیرینی تمدن‌سازی جهانی پیش می‌رویم

وی افزود: در سی و دو سال بعد از انقلاب که برای تمدن‌سازی مدت قابل توجهی نیست، با تمامی مشکلات و توطئه‌هایی که علیه موجودیت انقلاب شد،‌ روند تولید و تکثیر علم با سرعت پیموده و ما به سمت تجربه دوباره حلاوت و شیرینی تمدن‌سازی جهانی پیش می رویم. اگر این نتیجه حاصل شود، آنگاه می‌توانیم بگوییم که آموزش راه درستی را پیموده است.

تولد دوباره تمدن اسلامی موجب اضمحلال تمدن غرب می‌شود

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برخی آمارهای ارائه شده درباره رشد تولید علم در کشور گفت: مراکز معتبر بین‌المللی در زمینه سنجش رشد و پیشرفت علم، کشور ما را جزء چند کشور صاحب رتبه در تولید علم جهانی ارزیابی می‌کنند ولی متاسفانه همین مراکز به‌ظاهر بی طرف از این رشد علمی ابراز نگرانی هم می‌کنند چون می‌دانند که تولد دوباره تمدن اسلامی موجب اضمحلال تمدن غرب می‌شود.

وی با اشاره به اذعان مورخین غربی به پیشتازی مسلمین در تمدن‌سازی در قرون اول اسلامی گفت: در دورانی که غرب در توحش به‌سر می‌برد مسلمین پرچمدار و معیار سنجش تمدن در جهان بودند و این موفقیت حاصل نگاه ویژه اسلام بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با نقل قول یکی از مورخین غربی در مورد ابن سینا گفت: روییدن ابن سینا بر درخت تمدن اسلامی حاصل توجه ویژه این دین مبین به عالم و نخبه بود.

یاس و نومیدی برای پیمودن مسیرعلم اولین آفت است

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در تشریح آفات حرکت علمی کشور گفت: یاس و نومیدی برای پیمودن این مسیر اولین آفت است و ما باید همواره توجه کنیم که در دهه اول انقلاب با وجود جنگ تحمیلی و سایر مشکلات، این حرکت علمی پایه‌ریزی شد.

وی افزود: ترس و محافظه‌کاری آفت دوم این حرکت است و برنامه‌ریزان، مدیران و مجریان حوزه آموزش باید برای شکستن سدهای موجود جسارت و جرات داشته باشند.

مخبر دزفولی یادآور شد: نگاه جزئی‌نگر سومین آفت است و ما باید در حرکت علمی از همه ظرفیت کشور استفاده کنیم همانگونه که در تدوین نقشه جامع علمی کشور با استفاده از قریب به سه هزار استاد حوزه و دانشگاه این اتفاق افتاد. باید رقابت توام با صداقت و دوستی در محیط علمی کشور حاکم شود و هیچ جایی برای نفاق و دورویی وجود نداشته باشد.

هر تغییر ساختار حوزه علم و آموزش با توجه به نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود

وی همچنین در میزگرد جمع‌بندی مباحث طرح شده در این همایش گفت: در مورد ادغام حوزه‌های آموزشی با سایر حوزه‌ها با توجه به تجربه آموزش پزشکی باید کار کارشناسی همه جانبه‌ای در یک محیط کاملا آزاد انجام و سپس در شورای عالی انقلاب فرهنگی جمع بندی نهایی انجام خواهد شد. البته هر تغییر ساختاری حوزه علم و آموزش با توجه به نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: خوشبختانه بخش‌های مختلف با توجه به سند نقشه جامع علمی کشور، اسناد بالادستی خود را تدوین کرده‌اند که نقشه جامع سلامی کشور نخستین سند از این اسناد است.