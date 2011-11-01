به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر نمودار جدایی ها رو به بالاست، استانی که در رده هفتم قرار داشته است، الان نزدیک صدر جدول است.

به منظور کاهش آمار طلاق در خراسان رضوی و آموزش نوجوانان برای ازدواج آگاهانه، بهنگام و آسان، طرح جامع خانواده پایدار در سال تحصیلی 91-90 در این استان آغاز به کار کرد.

اجرای این طرح در مدارس دخترانه و با پوشش جمعیتی 39 هزار و 608 دانش آموز دختر سال سوم متوسطه، همزمان با هفته بهداشت روان و پیوند اولیا و مربیان شروع شد.

طرح مشارکتی استانداری، آموزش و پرورش و بهزیستی با بازآموزی مشاوران در تابستان کلید خورد و آموزش دختران و سپس آموزش اولیا را در دستور کار خود قرار داد.

هم اکنون، نظارت کمی بر عهده آموزش و پرورش و نظارت کیفی را وزارت کشور عهده دار است.

برنامه جامع خانواده پایدار

نتایج پژوهش سال 89 نشان می دهد که 90 درصد دختران خراسانی، ازدواج را امری پیچیده و نیازمند آموزش می دانند و 72 درصد دختران حاضر نیستند با کسی که کاملا متفاوت با خانواده خودشان است ازدواج کنند.

این دختران شرکت در کلاسهای آموزش قبل از ازدواج را موجب ایجاد شناخت بهتر خود نسبت به افرادی که در این کلاسها شرکت نکرده اند، ذکر می کنند.

با توجه به این آمار و پژوهش های مشابه لزوم توسعه آموزشهای مرتبط با ازدواج به خصوص انتخاب همسر، جهت کسب مهارتها و دانشهای لازم، به منظور رسیدن به شرایط ازدواجی که در آن شاهد تشکیل خانواده پایدار، امنیت و بالندگی باشیم را بسیار ضروری می سازد.

اینها را محمد ابراهیم محمدی معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی می گوید و می افزاید: ارایه آموزشهای قبل از ازدواج با هدف آگاه و توانمند سازی افراد برای انتخاب آگاهانه همسر برای جوانان در آستانه ازدواج و نوجوانان مقطع دبیرستان و همچنین خانواده ها و والدین، جزو برنامه های اصلی نهادهای مسئول جامعه در موقعیت فعلی قرار گرفته است.

وی تصریح می کند: وظیفه اصلی آموزش و پرورش به عنوان متولی امر با توجه به سرپرستی حجم بالای نوجوان بسیار حساس و در خور توجه است.

وی بیان می کند: ما به عنوان داعیه دار هدایت و آموزش نسل جوان با به کارگیری استادان مجرب و برگزاری کارگاهها و کلاس های آموزشی در دو محور آموزش والدین و آموزش فرزندان سعی در نزدیک ساختن دیدگاهها و آموزش صحیح نسل جوان داریم.

وی تصریح می کند: آموزش پیش از ازدواج اکنون از مهمترین راهبردهای پیشگیری از طلاق و ارتقاء رابطه زوجین مطرح است.

محمدی با اشاره به اینکه هر چه از ازدواجهای ناموفق بکاهیم، از طلاق، همسر آزاری، اعتیاد و آسیب های نوپدیده کاسته ایم اذعان می کند: از سوی دیگر، عزت نفس، احساس رضایت، احترام و انعطاف پذیری در همسران و فرزندان آنها را افزایش و بذرافشانی دلبستگی سالم و ایمن را اشاعه داده ایم.

فرمول مناسب برای ازدواج

گروه مشاوره اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی بر این باور است که آموزش پیش از ازدواج در صدد است قبل از آن که افراد درگیر یک قرارداد مذهبی، اجتماعی، قانونی و بین فردی شوند، با جنبه های مختلف این قرارداد آشنا و از چالشهای پیش روی آنها مطلع شوند.

کارشناسان تعلیم و تربیت می گویند، ازدواج یکی از اجزا مهم تکمیل زندگی هر انسان است که همگام با سایر اجزا، چون کار، تربیت فرزند و سایر مسایل، دست به دست هم داده و انسان را به یکپارچگی و خود شکوفایی می رساند.

مشاورین ازدواج هم معتقدند، از آن جایی که ازدواج یکی از مهمترین تصمیمات آگاهانه زندگی انسان است باید تلاش کرد با توجه به گسترش ازدواجهای رمانتیک در دهه های اخیر و حاکمیت احساسات و عواطف که عشق را تنها ملاک معتبر در ازدواج معرفی می کنداز یک تلاش قاعده مند و هدفدار برخوردار شودو بتوان آن را در فرایندی آگاهانه و آسان هدایت کرد.

استادان آموزش پیش از ازدواج تاکید دارند بهترین فرمول ازدواج موفق، ابتدا آمادگی، بعد از آن، پسند اولیه و تطابق و تناسب داشتن سپس، تفاهم و قابلیتهای روانی و ظرفیت تغییر و رشد است.

سردار محمد غفاری نماینده استانداری خراسان رضوی در طرح آموزش خانواده پایدار می گوید: از آنجا که 70 درصد ازدواجهای دختران در سن 15 تا 24 و 77 درصد ازدواجهای پسران در 24 تا 29 سال اتفاق می افتد، لذا آموزش دختران در اولویت وآموزش پسران به مراحل سربازی و دانشگاه موکول می شود.

وی با اشاره به ایجاد امنیت وحل معضل بیکاری به عنوان مهمترین عوامل کارآمدی نظام، به مشاوران مدارس توصیه می کند همه امید مسئولان طرح به آگاهی و اطلاع رسانی این گروه از فرهنگیان است.

زاویه زندگی

حجت الاسلام ابراهیم راشد یزدی نیز شروع قانون زوجیت را از درون اتم که کوچکترین و ریزترین ذره عالم است، می داند.

این استاد مسائل خانواده می گوید: زندگی با ازدواج آغاز می شود و هرکسی که ازدواج نکرده باشد زیر مجموعه زندگی دیگران است.

وی می افزاید: مرد دو قلب دارد قلبی که برقراری جریان خون را برعهده دارد و قلبی که همسرش است و تنظیم کننده موتور روح اوست.

وی اذعان می دارد: برای جلوگیری از گرفتاری بزرگ خراسان رضوی که صعود رتبه هفتم به دوم در طلاق را در پی داشته است، پیشگیری مهمترین اقدام است.

وی ترکیب و استحکام در ازدواج را حاصل میل و شرایط می داند و می افزاید: میل همان عشق و شرایط یعنی نوع اندیشه و تنظیم آن.

این روحانی برجسته عشق را شرط لازم اما ناکافی ازدواج می داند و معتقد است: ازدواجی که شرایط مناسب را داشته باشد، خود و خانواده های اطراف را روشن می کند.

وی از مهمترین عوامل طلاق را شروع بد می داند و تصریح می کند: من 52 سال است در کنار همسرم زندگی مشترک را آغاز کردم، شناخت کافی، هم کفو بودن فرهنگی و خانوادگی باعث ماندگاری زندگی مشترکمان شد.

وی به مردان توصیه می کند با زنان خود مباحثه نکنند حتی در تربیت فرزندان و اذعان می دارد: بحثها تبدیل به مغابله می شود و اساس زندگی را سست می کند.

وی ارکان زندگی را در پنج شرط حفظ عشق، اعتماد و اطمینان، احترام متقابل، گذشت و انصاف می داند و می افزاید: گاهی فرزندان در کنار اقیانوس محبت پدر و مادر هستند، اما تشنه اند، این در حالی است که ابراز علاقه مندی به صورت مرتب زندگی را نشاط آور می کند.

خوشبختی خطر کردن است

مسعود هنربخش، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و عضو کمیته آموزش مشاوران بهزیستی کشور است.

وی در خصوص ازدواج بهینه و پویا معتقد است: قانون ابتدایی در ازدواج این است که ما دیگر جذب کسانی نمی شویم که شبیه خود ما هستند بلکه پدیده کمال طلبی ما سبب می شود ما جذب کسانی شویم که با ما متفاوت یا در زمینه خاصی با ما متضاد هستند.

وی می افزاید: با کمرنگ شدن رابطه، شیفتگی یا عطش، موجب ناراحتی ما می شود.

این کارشناس می گوید: به قول اریک فروم،عشق باید ایجاد شود و آمدنی نیست و جذابیت، کشش و تمایل بین افراد دارای جنبه های جسمی، جنسی، شخصیتی، فکری، اعتقادی و اجتماعی است.

وی می گوید: در چالش هویت عشاق، توازن بین استقلال و وابستگی در پنج سال اول به شدت رابطه را تهدید می کند.

وی آشنایی را فرایند آغاز ارتباط بین دو نفر با هدف ازدواج که با تبادل اطلاعات و ارزیابی یکدیگر به شناخت از هم می رسد،معرفی می کند.

وی به سبکهای شخصیتی افراد اشاره می کند و می گوید: انسانهایی که دارای سبک ایمن هستند، بین استقلال و وابستگی، توازن ایجاد می کنند.

هنربخش می افزاید: در سبک اجتنابی، افراد به موفقیت در زندگی زناشویی بیشتر از صمیمیت تکیه دارند و در سبک اضطرابی، ضمن وابستگی به فرد مقابلشان، استقلال او را نفی می کنند و چون از طرد شدن ترس دارند، سعی می کنند هر چه دارند به همسر بیان کنند و این نه به خاطر اخلاقی دانستن آن است.

انتخاب آگاهانه

محمد حسن حسن زاده از محققین و پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد پیرامون ازدواج می گوید: تحقیقات نشان داده است، در خراسان رضوی 110 هزار دانشجوی مجرد داریم و هر سال قریب 500 هزار جوان در سن ازدواج داریم که هنوز مجردند.

وی می افزاید: فرهنگ سازی در رسانه ها، تشکیل همایشها و گفتمان با نسل جوان، توانمند سازی با تبلیغات و بستر سازی از طریق کانونها و راهکارهای قانونی، خدماتی و اقتصادی می تواند در کاهش طلاق نقش به سزایی داشته باشد.

این استاد می گوید: هم اکنون در فرهنگسرای خانواده، مراسم ازدواج با 300 هزار تومان انجام می شود، از سوی دیگر، حمایت مسکن و عرضه نمایشگاه دائمی با کمک اداره بازرگانی، ارشاد و صدا و سیما برای تهیه ملزومات زندگی می تواند راه را برای ازدواج جوانان هموار سازد.

حسن زاده معتقد است: آموزش مهارتهای شغلی به زوجین با کمک اوقاف و خیرین نیز کمک کننده است.

وی می افزاید: روابط قبل از ازدواج می تواند ریشه های خانوادگی داشته باشد که می توان به تضعیف جایگاه پدر و مادر و خواهران و برادران، ناامنی، دشمن دیدن والدین و عدم مدیریت والدین در خانواده اشاره کرد.

وی می گوید: دوری جامعه از معنویت و دین، الگوی غلط برای جوانان، عدم پیشرفت علمی، هنری، ورزشی و امنیتی، رشد منفی جمعیت و افول ازدواج نیز از آسیب های اجتماعی روابط ناسالم و خارج از حیطه ازدواج است.

حسن زاده رشد و بلوغ فرهنگی، رشد و سلامت اخلاقی و معنوی و آگاهیها از وظایف، تکالیف، مسئولیتها و مهارتهای همسر داری را از شرایط ازدواج موفق می داند و اذعان می دارد: نباید از اصل اختیار، که حاکم بر ازدواج است غافل شد.

وی معتقد است: ازدواج نباید از سوی والدین تحمیلی باشد، بلکه جوانان باید خانواده را بهترین مشاور خود در این زمینه بدانند.

وی به لزوم تحقیق در انتخاب آگاهانه اشاره می کند و می گوید: نقش اساسی فرد در تصمیم گیری برای همسرگزینی مهمترین اصل است.

این کارشناس خانواده و ازدواج می گوید: باید به جوانان آموخت که در ازدواج از شتاب زدگی بپرهیزند و به دلایل و نظرات والدین توجه داشته باشند.

وی مشورت با متخصصان و مقایسه نظرات خود با آنان را در آغاز ازدواج جوانان یادآور می شود و می افزاید: اصول همتایی، دقت، مشورت و توکل نیز از مهمترین اصول ازدواج است که باید مد نظر قرار داد.

وی به معیارها و ملاکهای انتخاب همسر اشاره می کند و می گوید: ایمان با نشانه های عملی آن شامل امانت داری، راستگویی، صله رحم، دوری از مفاسد، صداقت، وفای به عهد، حسن ظن، اطاعت از خدا، کسب حلال و خوش خلقی از واقعی ترین منابعی است که در ازدواج بایستی ملاک انتخاب باشد.

حسن زاده فهم و درک و تجزیه و تحلیل صحیح را از ویژگی های شناختی و عقلانی انتخاب همسر می داند و تصریح می کند: اتخاذ تصمیم های به جا و شایسته،پیروی از اعتدال، استقلال وارزشیابی، استقلال فکری، قدرت تشخیص و پیش بینی همراه احترام به هنجارهای اخلاقی و درونی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

وی تصریح می سازد: قبل از ازدواج مهم است به ویژگی های اخلاقی و ارزشی طرف مقابل توجه کرد از این دسته می توان احترام به هنجارهای اخلاقی، پذیریش و توسعه رفتارهای اخلاقی، تلاش به منظور اصلاح و تغییراشاره کرد.

این مدرس دوره های آموزشی مشاوران و مجریان برگزاری طرح جامع آموزش خانواده پایدار می گوید: رعایت ارزشهای اخلاقی، اجتناب از رفتارهای مذموم، پایبندی به پوشش دینی وعفت و نجابت و حیا از دیگر شاخصه های ارزشی ازدواج است که با توجه و دقت به آن می توان به ازدواجی آگاهانه، پایدار و بهنگام دست یافت.

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گزارش: عزت خیابانی