به گزارش خبرگزاری مهر،‌ میرزا مراد پیرو با اشاره به برنامه های دولت برای توسعه کشاورزی صنعتی در شهرستانهای استان کرمانشاه گفت: طرح ایجاد سیستم آبیاری تحت فشار در 254 هکتار از اراضی کشاورزی سرپل ذهاب به اجرا در خواهد آمد.

پیرو با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح‌ها 12 میلیارد و 473 میلیون ریال، هزینه خواهد شد، تاکید کرد: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در صرفه جویی آب در امور کشاورزی به دنبال خواهد داشت.

فرماندار سرپل ذهاب با اشاره به اینکه عملیات اجرای این طرحها با تخصیص اعتبار امسال آغاز می شود، افزود: مطالعه و بررسی های اولیه برای اجرای این طرح در بیش از 700 هکتار از اراضی کشاورزی سرپل ذهاب انجام گرفته است.

پیرو با اشاره به کاهش مشهود نزولات جوی در چند سال اخیر در سطح شهرستان سرپل ذهاب، گفت: تولیدات باغی و کشاورزی در شهرستان سرپل ذهاب نسبت به سال گذشته، بیش از 16 درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به اجرای 27 طرح سیستم آبیاری تحت فشار در سرپل ذهاب، تاکید کرد: یک هزار و 500 هکتار از اراضی شهرستان تحت پوشش سیستم آبیاری تحت فشار است.

شهرستان سرپل ذهاب دارای 34 هزار هکتار اراضی کشاورزی است که از این مجموع 18 هزار هکتار دیم و 14 هزار هکتار آبی و مابقی اراضی نیز باغ است.