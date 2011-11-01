دیروز دوشنبه مقامات ایالت "تنسی" قبول کردند که بکارگیری قوانین محدود کننده عبور و مرور که با هدف برچیدن چادرهای معترضین که در این ایالت با نام "تسخیر نشویل" شناخته می شوند طرح ریزی شده بود، متوقف کنند.

در این ایالت معترضین با مطرح کردن پرونده ای در دادگاه فدرال خواستار اجرای قانون درباره "بیل هاس لام" فرماندار آن شده بودند. معترضین هاس لام را متهم کرده اند که با وضع قوانین جدید، آزادیهای مدنی و حق آزادی بیان را زیر پا گذاشته است.

پلیس این ایالت با اجرای این قانون بیش از 60 نفر را در روزهای گذشته بازداشت کرده بود.

نیویورک

از نیویورک، شهری که جنبش تسخیر از آنجا آغاز شد خبر می رسد که معترضین این شهر که از بدرفتاری پلیس تصویر تهیه کرده اند این تصاویر را در اختیار دادستانی قرار داده و خواستار رسیدگی به آن شده اند.

رود آیلند

در این ایالت نیز مقامات اعلام کرده اند که به این زودی ها قصد ندارند اقدامات قانونی را علیه معترضین به کار بگیرند. مقامات این ایالت روز یکشنبه را به عنوان آخرین روز حضور معترضین در خیابان ها اعلام کرده بودند اما گویا هنوز مردم در خیابانها حضور داشته و چادرهای آنها در خیابان های اصلی به چشم می خورد.

ویرجینیا

در این ایالت خبر می رسد که پلیس "ریچموند" دیروز دوشنبه اقدام به پاکسازی میادین آن کرده و به مردمی که از تاریخ 17 اکتبر ( 14 روز قبل ) در آن اتراق کرده بودند هشدار داده که ادامه حضور در میادین تبعات سنگینی برای آنها به دنبال خواهد داشت.

در همین رابطه معترضین در این ایالات از بازداشت دو نفر و احتمال محاکمه شدن آنها خبر می دهند. بر اساس اعلام پلیس اغلب معترضین روز گذشته بصورت صلح آمیز میادین را ترک کرده اند، اما عده ای مقاومت کرده اند که 9 نفر از آنها بازداشت شده اند.

انگلیس

از انگلیس نیز خبر می رسد که معترضین موجود در لندن هنوز در مقابل کلیسای سنت پل حضور دارند و رئیس این کلیسا که از ابتدا مخالف حضور معترضین در مقابل آن به ناچار از سمت خود استعفا داده است.

از لندن نیز گزارش هایی از برخورد بد پلیس انگلیس با مردمی که برای "تسخیر لندن" در خیابانها حضور دارند منتشر شده که نشان می دهد در روزهای شنبه و یکشنبه پلیس با معترضین در لندن درگیر شده است.